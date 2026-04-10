Vuelve el sol, pero arrancan los días fríos en Buenos Aires: cuál será el día más fresco

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico para los próximos días, donde se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 17 grados. A pesar de esto, las condiciones se mantendrán estables durante sin tormentas y lluvias a la vista. ¿Cuánto tiempo durará esta tregua?

De cara al fin de semana en Buenos Aires, las condiciones meteorológicas se mantendrán agradables con días soleados pero con temperaturas que no superarán los 25 grados de máxima. El frente frío que ingresó durante la semana se mantendrá, el día más frío será el viernes 10 de abril con una mínima de 11 grados que congelará el termómetro durante las primeras horas de la mañana.

Según explicaron el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.

Luego de un inicio de mes marcado por la inestabilidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un panorama meteorológico que consolida el ambiente otoñal. Para este viernes 10 de abril, los porteños podrán disfrutar de una jornada con gran presencia de sol. Las condiciones actuales reflejan una mañana fresca, con temperaturas que partieron desde una mínima de 11°.

Hacia la tarde, se espera que el termómetro ascienda hasta alcanzar una máxima de 23° bajo un cielo mayormente despejado. El viento, soplando suavemente desde el cuadrante sur y sudoeste, contribuirá a mantener la atmósfera diáfana, con una probabilidad de precipitaciones nula (0%) durante todo el día.

Cómo estará el clima durante el fin de semana

El escenario comenzará a modificarse paulatinamente a partir del sábado 11. Si bien la temperatura máxima se mantendrá estable en los 23°, se observará un incremento significativo en la nubosidad y un salto en la temperatura mínima, que se situará en los 16°. El cielo se presentará mayormente cubierto, anticipando un cierre de fin de semana con características más húmedas.

Para el domingo 12, el ambiente se tornará más templado y pesado. Los valores térmicos oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 25° . Aunque el sol logrará filtrarse entre las nubes durante la tarde, la probabilidad de lluvias aisladas se mantiene baja (0-10%).