Brey impulsa la figura de Dante Gebel y habla de “un liderazgo que unifique a la Argentina”

El sindicalista Juan Pablo Brey, referente del gremio Aeronavegantes y uno de los impulsores de una eventual candidatura de Dante Gebel, aseguró que la idea surgió “de manera espontánea” y responde a la necesidad de un liderazgo distinto en el país.

“Esto empezó un poco espontáneamente, cuando él hacía La Divina Noche en Canal 9 y luego en El Trece. Allí viajaba a California para entrevistar artistas y muchos le decían que tenía liderazgo, que si alguna vez había pensado en ser presidente o meterse en política”, recordó Brey.

Según explicó, a partir de esas conversaciones comenzó a tomar forma la posibilidad. “Hablando con algunos compañeros empecé a planteárselo. Le dije que no me parecía descabellado: la Argentina necesita un liderazgo diferente. Esto fue hace cinco o seis años”, señaló.

El dirigente sostuvo que el contexto actual refuerza esa idea y enumeró una serie de factores que, a su entender, explican el escenario político. Señaló el crecimiento de la figura de Gebel en redes sociales, el triunfo de Javier Milei, la fragmentación del peronismo y la crisis de los partidos tradicionales. “A eso se suma una sociedad cada vez más descreída de la política y de las instituciones”, analizó

En cuanto a los tiempos, Brey se mostró prudente respecto a una eventual definición de Gebel. “No hay que apurarse. Nada está definido y no podemos meterlo en el barro cuando todavía no decidió su candidatura. Será más adelante”, afirmó.

Consultado sobre el impacto electoral que podría tener una eventual candidatura de Gebel, Brey consideró que podría captar votos de distintos espacios políticos. “Es posible que le quite votos tanto a Milei como al peronismo, porque creemos que Dante puede sintetizar y unificar sectores hoy dispersos. La Argentina necesita un liderazgo que logre esa convergencia”, sostuvo.

En relación con su perfil religioso, el dirigente buscó marcar distancia de una identificación estricta con el evangelismo. Señaló que, si bien podría recibir el apoyo de fieles, no existe un vínculo orgánico con estructuras religiosas. “No tenemos relación con organizaciones como ACIERA. Dante no es un candidato evangélico: no ejerce como pastor ni tiene un rol religioso activo en ese sentido. Es una figura que proponemos desde lo político”, concluyó.