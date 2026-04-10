Se viene “Merlo corre por Malvinas”

Se viene la 5ta edición de la carrera solidaria, en donde homenajeamos a quienes defendieron a la Patria con valor, a 44 años de la Gesta de Malvinas. Domingo 26 de Abril, a las 8 hs, en el Parque de la Unidad Nacional (Mitre y calle 33, Libertad)

Bajo el lema “La memoria no se borra”, el evento deportivo es solidario y destinado a la participación de las familias. La inscripción es un alimento no perecedero.

El mismo se llevará adelante en tres modalidades: 10K competitivos, 3K participativos y 1K participativo kids.

La largada se realizará en las calles Mitre y 33 (Parque de la Unidad Nacional, ex Cancha de Patos) en Libertad a las 08 hs.

Cierre de inscripciones: Viernes 17 de Abril, 2026

Entrega de kits: Tucuman 820 esq. Libertad (ex Trébol, a una cuadra de la Estación de Merlo) – Presentar comprobante de inscripción y DNI / Llevar alimento no perecedero

Viernes 24 de abril de 9 a 21 hs

Sábado 25 de abril de 9 a 13 hs

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes: Av. Constitución 92. Teléfono (0220) 485-5909 / 483-1098.