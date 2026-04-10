La Municipalidad de San Miguel avanza con obras en distintas escuelas

En un contexto de mejoras en la infraestructura educativa, el municipio de San Miguel avanza con un amplio plan de obras en escuelas públicas, que incluye tareas de renovación, mantenimiento y ampliación en decenas de establecimientos del distrito.

Según informaron desde la Municipalidad, los trabajos abarcan la puesta en valor de fachadas, reparación y recambio de techos, incorporación de nueva infraestructura y mejoras en espacios clave como baños y cocinas. A esto se suman intervenciones técnicas fundamentales, como el mantenimiento de sistemas de gas, la reparación de instalaciones eléctricas, la potabilización del agua, el control de matafuegos y tareas de fumigación.

Uno de los ejes centrales del plan fue la climatización de las aulas. Durante el verano, en la antesala del ciclo lectivo, se realizaron tareas de mantenimiento sobre 720 equipos de aire acondicionado en 76 escuelas. En las últimas semanas, además, se instalaron 253 equipos nuevos —algunos para reemplazar unidades dañadas y otros en instituciones que no contaban con este equipamiento—, lo que eleva el total a más de 900 equipos distribuidos en más de 90 establecimientos educativos.

En paralelo, el municipio avanzó con un plan de seguridad edilicia que incluyó controles y adecuaciones en instalaciones de gas en 116 edificios escolares. También se llevaron adelante trabajos eléctricos en 18 escuelas, con la previsión de intervenir en otras ocho entre abril y mayo.

Estas tareas incluyeron el recambio y la reparación de tableros eléctricos, térmicas y disyuntores, la revisión e instalación de artefactos, la modificación de cableado, la verificación de sistemas de puesta a tierra y la adecuación de pilares eléctricos, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa.

En cuanto a obras puntuales, en las últimas semanas se construyó un nuevo muro y se renovó la fachada de la Escuela Primaria N°38. También se realizaron trabajos sanitarios en el Jardín de Infantes N°912, en la Escuela de Artes Visuales y en la Escuela Secundaria N°20. A su vez, se ejecutaron obras de pozos ciegos en la Escuela Primaria N°18 y la Secundaria N°24, y mejoras integrales en los baños de la Escuela Primaria N°21 y la Escuela Técnica N°1.

De cara a los próximos meses, el municipio prevé completar la construcción del galpón de la Escuela Técnica N°3 Japón, una obra que había quedado inconclusa. Además, se encuentran en proceso de licitación nuevas intervenciones en varias instituciones, entre ellas las escuelas primarias N°13, 14, 31 y 39, y las secundarias N°2, 15 y 22.

Con este conjunto de acciones, el gobierno local busca mejorar las condiciones edilicias del sistema educativo y acompañar el desarrollo de las actividades escolares en entornos más seguros y adecuados.