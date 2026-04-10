Barrio Manuelita: La Unión de Familias Obreras cumplió 70 años de compromiso

Fundada en 1956, la histórica sociedad de fomento fue clave en la creación de instituciones educativas, sanitarias y espacios comunitarios que marcaron el desarrollo del barrio.

El 8 de abril de 1956 se fundó la Sociedad de Fomento Unión de Familias Obreras del barrio Manuelita, con el objetivo de defender los derechos y aspiraciones de las familias trabajadoras de la comunidad. Desde sus inicios, la institución estuvo presidida por el vecino Mariano Barrios y contó con el acompañamiento espiritual del padre jesuita Juan Dávar.

En su primer año de vida, la comisión directiva se propuso metas concretas que marcarían el rumbo del barrio: la creación de una escuela primaria y una sala de primeros auxilios. Gracias a un intenso trabajo comunitario, esos objetivos se concretaron rápidamente. El 13 de mayo de 1956 comenzó a funcionar la Escuela N°34, con 86 alumnos inscriptos y un plantel de seis docentes encabezado por su directora. Meses después, el 12 de octubre, se inauguró la primera sala de primeros auxilios, conocida por los vecinos como “la salita”.

A lo largo de sus siete décadas de historia, la entidad se consolidó como un actor central en el desarrollo social del barrio. Participó en la inauguración de la plaza local, integró la comisión pro capilla Jesús Obrero y promovió la adquisición de terrenos para la construcción de un centro de salud de mayor capacidad, que comenzó a funcionar en 1980.

En materia educativa, la Unión de Familias Obreras tuvo un rol activo en la creación de los jardines de infantes del barrio, como el Jardín N°901 Sebastián Tallón y otro establecimiento que funcionó inicialmente en la sede de la institución, hoy conocido como Jardín N°921 Manuelita. Además, en sus instalaciones se desarrolló el Plan FinEs, permitiendo que adultos mayores pudieran finalizar sus estudios secundarios.

La vida comunitaria también se fortaleció a través de múltiples iniciativas culturales, talleres, actividades deportivas y la conformación de una comisión de Derechos Humanos. Asimismo, la institución tuvo participación activa en el Consejo Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento y fue impulsora del presupuesto participativo en el municipio de San Miguel, junto a otras organizaciones.

A lo largo de estos 70 años, la Unión de Familias Obreras también abordó problemáticas vinculadas al medio ambiente y el hábitat, logrando en varios casos respuestas favorables que impactaron positivamente en la calidad de vida de los vecinos.

Con una extensa trayectoria, la entidad se mantiene como un símbolo del trabajo colectivo y la organización barrial, siendo parte fundamental de la memoria y la identidad del barrio Manuelita.