Vino Buenos Aires en los Martín Fierro de Cable.

Por segundo año consecutivo, un vino elaborado en la provincia de Buenos Aires formó parte de una de las galas más destacadas del país. Durante la ceremonia de los Martín Fierro de Cable, los invitados pudieron disfrutar de las etiquetas de Bodega Gamboa, que nuevamente representó a la producción vitivinícola bonaerense ante los principales referentes de la industria audiovisual.

Desde el Senado bonaerense destacaron que este reconocimiento está directamente vinculado al proceso de fortalecimiento del sector vitivinícola que la provincia viene impulsando en los últimos años. En ese camino fue clave la sanción de la Ley Vino Buenos Aires, cuyo autor es El Senador Luis Vovona, legislación que busca ordenar, promover y visibilizar la actividad en todo el territorio bonaerense.

Vivona subrayó que la presencia de vinos provinciales en eventos de alcance nacional constituye “un hito para una industria que crece, se profesionaliza y gana identidad propia”. Desde su implementación, la Ley Vino Buenos IRES permitió avanzar en políticas de acompañamiento a productores, promoción turística, estímulos para nuevos emprendimientos y mejoras en la cadena productiva.

“Participar de estos espacios jerarquiza la calidad de nuestros vinos y potencia el crecimiento de toda la cadena productiva”, destacaron desde el Senado, al remarcar también el impacto positivo que la actividad genera en términos de empleo, turismo y desarrollo regional.

La consolidación de la vitivinicultura en Buenos Aires —con bodegas en expansión, nuevas rutas enoturísticas y una presencia cada vez mayor en ferias y premiaciones— se refleja en hitos como el de los Martín Fierro de Cable. Un impulso que, según sus impulsores, reafirma que la provincia está construyendo identidad, producción y cultura en cada copa