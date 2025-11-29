Luz y gas: el Gobierno impone un nuevo esquema de subsidios con fuertes recortes

El gobierno de Javier Milei pondrá en marcha a partir de enero de 2026 un nuevo y drástico esquema de subsidios energéticos para consumos residenciales de electricidad, gas natural, garrafas y gas propano por redes. El proyecto, presentado bajo la bandera de la «simplificación» y el ajuste fiscal, no solo unifica regímenes, sino que implica una reestructuración que recorta la asistencia en periodos de bajo consumo y estrecha el universo de beneficiarios.

La principal novedad es la eliminación de la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como la supresión de esquemas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. En su lugar, el Ejecutivo define apenas dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, cuya clasificación dependerá de la evaluación de ingresos, patrimonio y condición socioeconómica del grupo familiar.

Bajo este nuevo sistema, la asistencia se acotará a aquellos hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, un tope que se traduce en $ 3.641.397. Si bien el gobierno asegura que quienes ya están inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán realizar un nuevo trámite (sus datos serán migrados automáticamente), la redefinición de parámetros amenaza con dejar afuera a miles de familias que antes contaban con algún nivel de asistencia.

Además, se incorporan al régimen unificado 3.364.065 usuarios que antes recibían el Programa Hogar, quedando ahora sujetos a las reglas de elegibilidad más estrictas.

Recortes concentrados: fin de la asistencia de verano

El diseño del nuevo régimen evidencia una clara intención de concentrar la ayuda en los meses de mayor demanda, a costa de desproteger a los usuarios durante el resto del año:

Electricidad: los hogares que califiquen recibirán una bonificación base del 50% aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en meses de alta demanda, y de solo 150 kWh en los meses templados.

el subsidio del 50% se concentrará exclusivamente entre abril y septiembre, el período de mayor consumo. Esto implica que, en los meses de bajo consumo (primavera-verano), no habrá subsidio base.

El gobierno ha incluido una bonificación adicional y transitoria del 25% solo en enero de 2026 para ambos servicios (llevando el subsidio total al 75% en electricidad y al 25% en gas por ser mes de verano). Sin embargo, este componente extraordinario se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de 2026, confirmando la tendencia a la baja de la ayuda estatal.

El Gobierno justifica el ajuste con «irregularidades»

Desde el Ministerio de Economía, la justificación para este giro de timón se centra en una supuesta «corrección de irregularidades». Según los datos oficiales, la revisión del sistema permitió detectar situaciones anómalas, aunque los números levantan serias dudas sobre la focalización previa del RASE:

2.590.000 usuarios habrían recibido subsidios de ingresos bajos sin cumplir los requisitos.

Se detectaron 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas.

a nombre de personas fallecidas. Se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que accedían a la asistencia destinada a bajos ingresos.

Si bien la detección de fraude es una tarea necesaria, el uso de estas cifras como principal argumento para desmantelar un sistema de protección social y reemplazarlo por uno de cobertura significativamente menor sugiere una prioridad del ajuste fiscal por encima de la protección de los sectores vulnerables que sí cumplen los requisitos.