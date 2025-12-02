Castro anunció el nacimiento del bloque Fuerza Patria–PJ en el HCD

Con un acuerdo político que incluye a concejales de distintos espacios, se conformó el nuevo bloque. La iniciativa busca recuperar la unidad del peronismo local, históricamente fragmentado en las últimas elecciones.

En un movimiento político que busca reordenar el mapa legislativo local, el peronismo de San Miguel oficializó la creación del bloque Fuerza Patria – Partido Justicialista en el Honorable Concejo Deliberante. La decisión fue comunicada mediante una presentación firmada por los concejales del espacio, dirigida al presidente del cuerpo, Andrés Salvaggio, donde se notifica la integración y reorganización del bloque, que será presidido por el concejal Pablo José Walker.

La conformación del nuevo espacio legislativo surge de un acuerdo entre ediles que hasta ahora actuaban bajo la denominación Unión por la Patria–PJ. A partir de esta reorganización, el bloque pasa formalmente a denominarse Fuerza Patria–Partido Justicialista, consolidando una identidad política común y una estrategia legislativa coordinada.

Además del comunicado institucional interno, el espacio difundió un mensaje público en el que plantean que este paso representa “mucho más que una articulación legislativa”: destacan que se trata de un compromiso con la defensa de los derechos de los vecinos, la ampliación de oportunidades y una visión de distrito más justo y cercano a las necesidades reales de la comunidad.

“La unidad es la decisión política de poner por delante el interés de nuestro pueblo”, expresaron desde el bloque, subrayando que trabajarán con “firmeza, diálogo y convicción” para impulsar proyectos que acompañen a los barrios y a las familias de San Miguel. El mensaje fue acompañado por la firma de Juanjo Castro, vicepresidente 2º del HCD, una de las principales referencias del nuevo espacio.

Por su parte, el documento dirigido al Concejo incluye las firmas de los ediles y autoridades del espacio peronista local, ratificando la integración formal del bloque y su nueva conducción.

Fuerza electoral

La conformación del bloque Fuerza Patria–PJ llega en un contexto en el que el peronismo de San Miguel reconoce la necesidad de reconstruir su unidad para recuperar competitividad electoral. En las últimas elecciones, las divisiones internas significaron una pérdida de representación y de volumen político frente a un oficialismo local consolidado.

Analistas políticos locales coinciden en que una estrategia conjunta es indispensable si el peronismo pretende disputar seriamente los próximos comicios municipales. La nueva articulación legislativa aparece como un primer paso para recomponer la unidad, ordenar liderazgos y construir una agenda común que pueda ser traducida en un proyecto electoral competitivo.

En este sentido, desde el nuevo bloque sostienen que la unidad “no es un gesto simbólico, sino una responsabilidad política con la comunidad”. La reorganización busca posicionar al peronismo local de manera más sólida, con capacidad de diálogo, propuestas y presencia territorial de cara al futuro.