José C. Paz: Capacitan a más de 300 vecinos en prevención de violencia de género

En el cierre del ciclo anual del Centro de Emergentes Sociales, el municipio realizó un seminario masivo y gratuito en el Centro Municipal de Estudios UNPAZ, con certificación oficial y la participación de especialistas y autoridades locales.

La Municipalidad de José C. Paz llevó adelante este sábado 29 de noviembre el último seminario del año del Centro de Emergentes Sociales (C.E.S.), dedicado a la prevención de la violencia de género, una problemática que continúa siendo prioritaria en la agenda local.

La capacitación, realizada en el Centro Municipal de Estudios UNPAZ, convocó a más de 300 vecinos y vecinas, quienes recibieron formación a través de un equipo de profesionales especializados. La actividad fue gratuita, abierta a toda la comunidad y concluyó con la entrega de certificados oficiales, lo que refuerza su valor formativo.

La jornada estuvo encabezada por la directora del C.E.S., Claudia Di María, junto al secretario de Seguridad, Miguel Ángel Narváez, la Comisaria de la Mujer y la Familia, Noemí Ibáñez, y representantes del área de Seguridad y del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal. Las exposiciones abordaron herramientas de detección temprana, acompañamiento y articulación institucional en casos de violencia de género.

Desde la gestión del intendente Mario Alberto Ishii, y en coordinación con la Secretaría de Gobierno a cargo de Juan Pablo Mansilla, remarcaron que estas iniciativas forman parte de un plan integral de prevención, sensibilización y capacitación que se extenderá el próximo año con nuevas propuestas orientadas al cuidado, la contención y la formación ciudadana. De esta manera, desde el municipio se busca continuar con políticas públicas que promueven una comunidad más informada, protegida y activa frente a la violencia de género