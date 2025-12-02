Avanza la renovación integral del Corredor Aeróbico en Muñiz

La Municipalidad de San Miguel está renovando de forma integral el Corredor Aeróbico en Muñiz, entre Conesa y Pardo. Ayer el intendente Jaime Méndez y el secretario de Obras Públicas, Federico Randle, recorrieron los trabajos.

El proyecto incluye una nueva bicisenda, nuevas sendas para caminar, parquización, mobiliario, juegos, riego e iluminación, entre otras incorporaciones. Se trata de una obra de gran importancia para los miles de vecinos que usan este espacio público para hacer ejercicios, recrearse y simplemente trasladarse.

Esta intervención se da en el marco de un proyecto integral de remodelación del Corredor Aeróbico, que el municipio está llevando adelante en distintos sectores y etapas, como la reciente construcción de nuevos baños a la altura de la Av. Santa Fe, entre otras mejoras.