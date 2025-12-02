Macri negó tener diferencias con Milei por la relación con EE.UU, pero instó a no alejarse de China

El expresidente Mauricio Macri negó diferencias con Javier Milei respecto al vínculo comercial con China y Estados Unidos, y reivindicó la mirada pionera de su padre en esa relación.

«China es un mercado que la Argentina tiene que atender, no para polemizar, sino porque ha hecho explotar nuestras exportaciones de carne, arándanos y cerezas», sostuvo el presidente del PRO en una entrevista con Infobae.

Macri recordó el rol de Franco Macri en el acercamiento temprano con Beijing: «En el 89, cuando ni se hablaba de China. Papá dijo: Hay que ir a China. Vamos a traer una fábrica de catalizadores y fuimos para allá… Él siempre fue un visionario», señaló. También mencionó que fue quien anticipó la necesidad de profundizar la integración con Brasil y de avanzar con privatizaciones con participación local: «Él siempre tuvo visiones claras. También dijo: ‘Las privatizaciones tienen que llevarse a cabo, pero los argentinos tienen que tener un rol importante, no el operador extranjero’».

El exmandatario insistió en el carácter complementario del vínculo con el gigante asiático: «Lo que yo dije es algo medio obvio, ¿no? Si lo que ha hecho explotar la exportación de carne en el día de hoy, de arándanos, de cerezas, de lo que sea, es China, es porque, bueno, es un mercado que la Argentina tiene que atender». Y aclaró que esta posición no supone relegar la relación con Washington: «Eso no significa que tengamos la mejor relación posible con Estados Unidos, que esta cercanía de Estados Unidos la veo como muy positiva».

Macri evocó el enfoque de su gestión: «Uno puede, como lo logramos en mi gobierno, tener con Obama y con Trump las mejores relaciones del mundo y con Xi Jinping también». Consideró que la apertura simultánea permite sumar aportes para el desarrollo interno: «Me parece que hay mucho para sumar a una Argentina que todavía tiene mucha gente debajo de la línea de pobreza y tiene mucho para progresar».

En relación con las interpretaciones de declaraciones previas, sostuvo que las polémicas buscan repercusión mediática: «Los que lo han tomado para polemizar, bueno, tienen que hacerlo para así tener más clics en el diario».

Su aclaración se produjo luego de que, en una entrevista con Hernán Iglesias Illia para el sitio Seúl, afirmara: «China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Estados Unidos, todo eso lo produce». En ese diálogo también había destacado que no era conveniente interrumpir ese proceso.

«Yo lo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda. Obama, con sus buenas maneras; y Donald, a lo Donald. Decir ‘no, somos mejores amigos, pero yo a mi relación con China la mantengo’», recordó.

Fuente: Infobae.