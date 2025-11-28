Villarruel le tomó juramento a los nuevos legisladores con Karina Milei en el palco

Los senadores electos para el período 2025-2031 juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre, en una ceremonia encabezada por la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión especial duró casi 50 minutos, tras haber iniciado pasadas las 11, en un recinto colmado con presencias de peso como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y un puñado de gobernadores.

De los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado, prestaron juramento 23. La razón radica en que la senadora electa por la minoría de Río Negro, la libertaria Lorena Villaverde, no tenía asegurado los votos para refrendar su diploma en el hemiciclo.

Ayer, luego de varias reuniones, la bancada violeta acordó que su diploma vuelva a comisión. La decisión final estuvo a cargo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, de la flamante senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich.

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, rechazó por mayoría su diploma, dejando así la decisión final en manos del recinto.

En el inicio del encuentro, Villarruel logró la designación del nuevo secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald, una figura conocida en la Cámara alta y respetada por todas las bancadas.

La vice, relegada de absolutamente todas las mesas políticas actuales, no tiene una buena experiencia con el cargo.

En menos de dos años le renunciaron dos secretarios: María Laura Izzo y Emilio Viramonte. Izzo fue por un fuerte y rápido desgaste en la gestión; en el caso de Viramonte fue por recortarle poder: solo duró 15 días oficialmente.

Los 23 senadores que asumieron

Por Chaco, la alianza entre la UCR y LLA se llevó los primeros lugares. Asumieron el libertario Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider; por la minoría ingresó el ex gobernador peronista Jorge Capitanich.

En la Ciudad de Buenos Aires se impuso por amplia mayoría la alianza PRO-LLA y catapultó a Bullrich y al economista Agustín Monteverde al recinto senatorial. Por la minoría logró relegir el camporista Mariano Recalde.

Tierra del Fuego también se pintó de violeta y Agustín Coto y Belén Monte de Oca asumieron por la LLA, mientras que la peronista Cándida López, al igual que Recalde, logró quedarse con el tercer asiento en el Senado.

Por Neuquén ingresaron Nadia Márquez y el radical con peluca Pablo Cervi. Por la minoría, el gobernador Rolando Figueroa logró imponer a Julieta Corroza. Figueroa fue uno de los gobernadores que presenció la ceremonia.

Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán juraron por el oficialismo, mientras que la ex secretaria de Energía Flavia Royon lo hizo por la minoría, tras ser la candidata del actual gobernador, Gustavo Sáenz.

Santiago del Estero volvió a ser monopolizada por la estrategia de Gerardo Zamora, quien asumió hoy con Elia Moreno, ambos del Frente Cívico, y por la minoría su espada histórica: José «Pichón» Neder.

En tanto, por Río Negro asumieron los peronistas Martín Soria y Ana Marks; por Entre Ríos, lo hicieron los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Por Fuerza Patria lo hizo Adán Bahl.