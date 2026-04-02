Vigilia por Malvinas: Nardini y Vivona acompañaron a veteranos y familias en una emotiva jornada

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, y el diputado provincial Luis Vivona participaron del tradicional encuentro en la antesala del 2 de abril, en homenaje a los excombatientes y caídos en la guerra.

En el marco de la vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente Leo Nardini y el senador provincial Luis Vivona acompañaron a excombatientes, familiares y vecinos en una emotiva jornada realizada en Malvinas Argentinas.

El encuentro estuvo marcado por la memoria, el respeto y la emoción, con una fuerte participación de la comunidad. “Como todos los años, acompañamos en la vigilia a nuestros héroes y excombatientes que hace 44 años partían rumbo a la guerra”, expresó Nardini.

El jefe comunal agregó: “Como malvinense, es un verdadero orgullo y un compromiso para toda la vida mantener viva la memoria de quienes dejaron todo para defender nuestra Patria y soberanía”.

Por su parte, Vivona destacó la presencia de la comunidad y el valor de las expresiones culturales durante la jornada. “Fue una noche donde la comunidad se hizo presente a través del arte y la cultura: la orquesta, los cantantes, los ballets, el malambo, el folclore, el tango y cada expresión que subió al escenario nos recordó que Malvinas vive en el corazón de nuestro pueblo”, señaló.

Además, el legislador remarcó uno de los momentos más significativos de la noche: “Quiero destacar especialmente cuando el veterano Víctor Canchi interpretó ‘Sobreviviendo’, y ese silencio profundo que nos unió a todos a la medianoche, con la sirena de los bomberos, el Himno Nacional y el homenaje a quienes dieron todo por nuestra Patria”.

Como parte de la conmemoración, los presentes también realizaron la tradicional caminata hacia el Museo “Ex Combatiente de Malvinas”, un espacio inaugurado por la gestión de Nardini que simboliza el compromiso permanente con la memoria colectiva.

Desde la organización agradecieron la participación de vecinos, instituciones y artistas, y destacaron especialmente a los veteranos, “por enseñarnos el valor de la entrega, la unidad y el amor por la Argentina”.

La jornada concluyó con un mensaje compartido por toda la comunidad: las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas.