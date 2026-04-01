San Miguel – PJ: El que gana conduce y el que pierde ¿acompaña?

El presidente electo del PJ local confirmó el respaldo a Meglia para 2027, pero deberá enfrentar las

históricas dificultades del peronismo sanmiguelino para lograr una verdadera unidad interna.

Santiago Fidanza, recientemente electo presidente del Partido Justicialista de San Miguel, comenzó a

delinear el futuro político del espacio tras imponerse en las internas del pasado 15 de marzo, y lanzó una

definición clave de cara a 2027: “Queremos que Bernarda Meglia sea candidata a intendente de San

Miguel”.

Más allá de la definición electoral, el dirigente dejó en evidencia uno de los principales problemas

estructurales del peronismo local: su dificultad para consolidarse como una alternativa unificada. “El

peronismo debe recuperar la convicción de que podemos ser una alternativa, convencer y enamorar a los

vecinos”, sostuvo, en un diagnóstico que, implícitamente, reconoce la división y la pérdida de

competitividad del espacio en el distrito.

En ese sentido, también cuestionó el rumbo nacional al afirmar que “lo que propone Milei es un camino

de sufrimiento, nos lleva al endeudamiento, a la miseria y a la entrega de nuestros recursos naturales”. Sin

embargo, puertas adentro, el desafío parece ser otro: ordenar un espacio que, históricamente, no ha

logrado sostener cohesión política.

La experiencia reciente del peronismo en San Miguel muestra que los intentos de unidad han sido, en el

mejor de los casos, parciales y no duraron nada. Ni Franco La Porta ni Juanjo Castro – este último tanto

como candidato a intendente como durante su conducción del PJ – lograron integrar a todos los sectores en

un proyecto común.

Lejos de resolverse, ello parece repetirse elección tras elección. Tras cada interna, el sector ganador asume

la conducción, pero los espacios derrotados suelen tomar distancia, alejándose cada vez más de la unidad.

Fidanza, ahora al frente del partido, deberá enfrentar ese escenario si pretende consolidar una propuesta

competitiva con Bernarda Meglia para vencer al candidato del oficialismo en 2027.

Con la candidatura de Meglia ya planteada y el calendario electoral en el horizonte, el nuevo titular del PJ

local inicia su gestión con una tarea pendiente que será determinante: demostrar si esta vez el peronismo

de San Miguel puede superar sus divisiones internas o si, una vez más, quedará atrapado en sus propias

disputas.