Continúa la construcción de la nueva estación del tren San Martín

La futura parada se ubicará en la zona de la calle Arricau y busca aliviar la demanda de pasajeros en las estaciones cercanas.

En las últimas semanas comenzó la construcción de una nueva estación ferroviaria en la línea San Martín, ubicada entre las estaciones de José C. Paz y San Miguel, en el límite entre ambos distritos.

La obra se desarrolla en la zona de la calle Intendente Arricau y se ejecuta con presupuesto nacional, aunque hasta el momento no fue anunciada oficialmente por las autoridades. La futura parada aún no tiene nombre definido, aunque es mencionada como Arricau o Rivadavia.

El proyecto se emplaza en un sector de baja densidad poblacional, donde las estaciones más cercanas se encuentran a una distancia aproximada de 4,5 kilómetros, lo que convierte a esta nueva parada en un punto estratégico para mejorar la conectividad en la zona.

Según trascendió, la obra se lleva adelante en el marco de una licitación impulsada por Trenes Argentinos, aunque no se dieron a conocer detalles sobre el proceso ni sobre la empresa a cargo de los trabajos.

Desde la empresa estatal indicaron que la construcción responde al alto volumen de pasajeros que registran las estaciones de José C. Paz y San Miguel, con el objetivo de descomprimir la demanda y mejorar la circulación del servicio.

La iniciativa se da en paralelo a la reciente cancelación de las obras de renovación previstas para la estación José C. Paz, que fueron descartadas por no considerarse prioritarias en términos de seguridad y funcionamiento del sistema.