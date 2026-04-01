2 de abril: Argentina conmemora a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

La fecha recuerda el inicio del conflicto bélico de 1982 y rinde homenaje a los 649 soldados argentinos que perdieron la vida.

Cada 2 de abril, la Argentina conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional dedicado a recordar a quienes participaron del conflicto bélico de 1982 y a honrar la memoria de los 649 soldados argentinos fallecidos.

La fecha remite al 2 de abril de 1982, cuando la dictadura militar llevó adelante la denominada “Operación Rosario”, mediante la cual las fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y tomaron el control de Puerto Argentino (Port Stanley), izando la bandera nacional en el territorio.

El conflicto armado con el Reino Unido se extendió durante 74 días, hasta el 14 de junio de 1982. La guerra dejó un saldo de 649 argentinos muertos y 255 británicos, marcando profundamente la historia contemporánea del país.

Más allá del hecho histórico, el 2 de abril se constituye como una jornada de reflexión colectiva. A lo largo y ancho del país se desarrollan actos oficiales, vigilias, homenajes y actividades educativas que buscan mantener viva la memoria de los excombatientes y reconocer su compromiso.

Asimismo, la fecha reafirma el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, una causa que continúa vigente en la política exterior nacional.

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecido oficialmente en el año 2000 por el Congreso de la Nación y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los hitos más significativos del calendario argentino.