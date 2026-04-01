Nuevo aumento de colectivos, subtes y peajes a partir del 1° de abril

Colectivos —tanto de jurisdicción porteña como bonaerense— y subte y peajes de la Ciudad de Buenos Aires sufren un nuevo aumento a partir de este lunes 1° de abril, con una suba en torno al 5% como parte del esquema de subas mensuales dispuesto para este año por ambos distritos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento será del 4,9% y alcanzará al boleto de colectivos, el pasaje de subte, el premetro y los peajes de las autopistas porteñas. En la provincia, la suba será del 4,6%.

El aumento surge del mecanismo de actualización mensual, que combina el último registro de inflación (2,9% en febrero) con un adicional del 2%. El Gobierno bonaerense, por su parte, definió la cifra en tres decimales menos.

En tanto, las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que desde este miércoles 1° de abril van a reducir su frecuencia debido al aumento en los precios del combustible. La medida se puede revertir, aclararon, siempre y cuando el Gobierno nacional y la Provincia den respuestas ante la falta de recursos.

Aumentan los peajes porteños: los nuevos valores

Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $4.177,59 en hora no pico y $5.920,33 en hora pico

en hora no pico y en hora pico Autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero: $1.740,49 en hora no pico y $2.461,30 en hora pico

en hora no pico y en hora pico Peaje Alberti: $1.323 en hora no pico y $1.670,89 en hora pico

en hora no pico y en hora pico Paseo del Bajo (habilitado para particulares solo los fines de semana): $9.243,42

Las nuevas tarifas de subte tras el aumento

El viaje en subterráneo pasará a costar $1.414 con tarjeta Sube registrada, y estira la brecha con los colectivos de jurisdicción nacional.

Según el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, a partir del viaje 21 y hasta el 30 (dentro del mismo mes y abonando siempre con el mismo medio de pago), la tarifa se reduce a $1.131,20; del 31 al 40 cuesta $989,80; y desde el 41 $848,40.

A esto se suman los descuentos por promociones bancarias, que se aplican con pagos con tarjetas de crédito y débito y desde el celular.

Aumento de colectivos: las nuevas tarifas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Comprende las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151:

Sección 1 (0 a 3 km): Plena: $715,24 – Tarifa social: $321,86 – SUBE Sin Nominalizar: $1.137,26

Plena: $715,24 – Tarifa social: $321,86 – SUBE Sin Nominalizar: $1.137,26 Sección 2 (3 a 6 km): Plena: $794,74 – Tarifa social: $357,63 – SUBE Sin Nominalizar: $1.263,67

Plena: $794,74 – Tarifa social: $357,63 – SUBE Sin Nominalizar: $1.263,67 Sección 3 (6 a 12 km): Plena: $855,97 – Tarifa social: $385,19 – SUBE Sin Nominalizar: $1.361,04

Plena: $855,97 – Tarifa social: $385,19 – SUBE Sin Nominalizar: $1.361,04 Sección 4 (12 a 27 km): Plena: $917,24 – Tarifa social: $412,77 – SUBE Sin Nominalizar: $1.458,46

Provincia de Buenos Aires

Son las líneas provinciales (del 200 al 499) y las municipales (superiores al 500).

De 0 a 3 km: Plena: $871,30 – Tarifa social: $392,08 – SUBE Sin Nominalizar: $1.385,36

Plena: $871,30 – Tarifa social: $392,08 – SUBE Sin Nominalizar: $1.385,36 De 3 a 6 km: Plena: $970,63 – Tarifa social: $436,78 – SUBE Sin Nominalizar: $1.543,30

Plena: $970,63 – Tarifa social: $436,78 – SUBE Sin Nominalizar: $1.543,30 De 6 a 12 km: Plena: $1.045,40 – Tarifa social: $470,43 – SUBE Sin Nominalizar: $1.662,18

Plena: $1.045,40 – Tarifa social: $470,43 – SUBE Sin Nominalizar: $1.662,18 De 12 a 27 km: Plena: $1.120,24 – Tarifa social: $504,11 – SUBE Sin Nominalizar: $1.781,19

Plena: $1.120,24 – Tarifa social: $504,11 – SUBE Sin Nominalizar: $1.781,19 Más de 27 km: Plena: $1.194,56 – Tarifa social: $537,55 – SUBE Sin Nominalizar: $1.899,36

Cuáles son las líneas de colectivo que no aumentan

Se trata de las líneas de jurisdicción nacional: