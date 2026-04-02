Bella Vista: una calle llevará el nombre del héroe de Malvinas Jorge “Picho” Svendsen

El homenaje se llevó a cabo bajo una intensa lluvia y contó con la presencia del intendente Jaime Méndez, junto a veteranos de guerra, familiares y autoridades

En una jornada cargada de emoción, vecinos, veteranos de guerra y autoridades participaron del acto de imposición de nombre a una nueva calle de Bella Vista, que desde ahora honra la memoria del héroe de Malvinas Jorge Rodolfo “Picho” Svendsen.

El teniente coronel de Infantería Jorge Rodolfo Svendsen

El homenaje tuvo lugar en medio de una intensa lluvia, en un clima que los presentes definieron como un “cielo malvinense”, lo que aportó un simbolismo especial al reconocimiento. La nueva arteria se extiende entre las calles Río Segundo y Munzón, en una zona recientemente desarrollada que abarca desde el arroyo Los Berros hasta el río Reconquista.

Durante el acto, familiares, amigos y vecinos acompañaron la ceremonia, junto a excombatientes que destacaron la trayectoria y el compromiso de Svendsen durante el conflicto bélico de 1982.

Entre sus acciones más recordadas, se destacó el arriesgado rescate que protagonizó en el Estrecho de San Carlos, cuando logró salvar al piloto José César Arca tras posar su helicóptero en el mar en una maniobra de extrema dificultad. Arca, presente en el homenaje, brindó unas palabras cargadas de emoción en reconocimiento a quien le salvó la vida.

También participaron del acto Martín Héctor San Miguel, quien formó parte de aquella misión de rescate, y el director de Aviación del Ejército, Sergio Esteban Di Clemente, junto a otras autoridades y personalidades.

Por su valentía en combate, Svendsen fue distinguido con la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”, la segunda condecoración militar más importante del país.

El acto concluyó con un sentido reconocimiento colectivo, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional.