La Orquesta Sinfónica Municipal brilló en el Ciclo de Grandes Conciertos de la UBA

La Orquesta Sinfónica Municipal de José C. Paz formó parte de una destacada jornada musical al presentarse el pasado 4 de abril en el tradicional Ciclo de Grandes Conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La participación se dio en carácter de invitada, llevando la representación del distrito a uno de los escenarios más emblemáticos del ámbito académico y cultural.

El concierto se desarrolló junto a la Asociación Argentina de Compositores, en el marco del Plan Federal de Orquestas, Bandas y Coros, una iniciativa que promueve la difusión y el crecimiento de la música en todo el país. En este contexto, la orquesta tuvo a su cargo el estreno de la obra “Luventus”, de la compositora Rita Ventura, sumando un nuevo aporte al repertorio contemporáneo.

Bajo la dirección de Clara Parodi, la Orquesta Sinfónica Municipal reafirmó su compromiso con la excelencia artística y la representación cultural de José C. Paz, destacándose por su desempeño y consolidando su presencia en escenarios de relevancia nacional.