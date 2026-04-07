La Municipalidad de Merlo comenzó con la entrega e instalación de casas prefabricadas para los vecinos afectados por la explosión del depósito clandestino de garrafas. Además, se trabaja en la reubicación de las 23 familias afectadas por el siniestro.

Se trata de seis casas prefabricadas para los vecinos damnificados, gracias al trabajo del Gobierno Municipal que, además, brindó alimentos, artículos de primera necesidad, asistencia social y psicológica a través de sus áreas.

Asimismo, el Gobierno del Pueblo de Merlo entregó chapas, tirantes y material para recomponer las paredes dañadas de la habitación de una vecina que también se vio afectada por la explosión.

En este sentido, el Subsecretario de Políticas Sociales, Fabio Quiroga, sostuvo “Desde el primer momento estuvimos presentes con los vecinos. En total, hubo seis casas que se perdieron en su totalidad y otras dos que se debieron demoler. Primero trabajamos con la reubicación de las 23 familias afectadas y ahora estamos restituyendo las viviendas”.

Además, el funcionario resaltó “Trabajamos articuladamente con la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Secretaría de Delegaciones, Secretaría de Desarrollo Social y Salud Mental, para trabajar y contener a cada uno de los vecinos de Mariano Acosta”.

Estas tareas resultan del trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Secretaría de Delegaciones, la Subsecretaría de Tránsito y Ordenamiento Urbano, y Defensa Civil.