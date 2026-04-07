Avanza la ampliación del Hospital Larcade para reforzar la atención sanitaria en San Miguel

El intendente Jaime Méndez recorrió este martes los avances de la obra de ampliación del Hospital Larcade, acompañado por los secretarios de Salud, Luis Costan, y de Obras Públicas, Federico Randle. Se trata de un proyecto clave para fortalecer el sistema de salud del distrito y mejorar la capacidad de atención.

La iniciativa contempla la construcción de un edificio completamente nuevo, que se levanta junto al sector de guardia actual. El nuevo espacio incluirá un piso destinado íntegramente a la guardia de adultos, que funcionará las 24 horas, lo que permitirá optimizar la atención de emergencias.

Además, la ampliación sumará dos niveles de internación con un total de 36 habitaciones dobles, alcanzando así 72 camas nuevas. Esta incorporación representa un aumento significativo en la capacidad del hospital, en respuesta a la creciente demanda de servicios de salud en la comunidad.

Desde el municipio destacaron que la obra forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura sanitaria, con el objetivo de brindar una atención más eficiente y de calidad a los vecinos de San Miguel.