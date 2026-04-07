Malvinas Argentinas vivió el vía crucis junto a sus comunidades parroquiales

En el inicio de Semana Santa, el Municipio y las parroquias del distrito realizaron la representación del Vía Crucis viviente, con el acompañamiento del intendente Leo Nardini, autoridades, referentes religiosos y vecinos en una jornada de fe y reflexión.

En el primer día de Semana Santa, la Municipalidad de Malvinas Argentinas, junto a las parroquias del distrito, llevaron adelante la representación del Vía Crucis viviente. El acto de fe y reflexión contó con la presencia del intendente Leo Nardini, el diputado provincial Luis Vivona, el subsecretario de Servicios Walter Marinelli, autoridades municipales, el decano Raúl Scala y el vicedecano Guillermo Caviglia. También acompañaron el Reverendo Padre Raúl Vera, Párroco M.S.F. de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, el Presbítero Juan Domingo Sosa, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, junto al Seminarista Ignacio Romero Carranza y la comunidad católica malvinense.

La interpretación del Vía Crucis fue llevada adelante por la parroquia Nuestra Señora de Lima, acompañada por miembros de las distintas comunidades del Decanato de Malvinas Argentinas, recreando las 14 estaciones que representan el camino de Jesús hacia la cruz.

El intendente expresó el valor de acompañar este emotivo evento: “Feliz de vivir este Vía Crucis con todas las comunidades de las parroquias de Malvinas Argentinas, algo muy importante en los días previos a las Pascuas y poder compartirlo en familia y sembrar valores para las generaciones futuras a través de la paz de la fé”.

Participaron las comunidades de las parroquias: Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, María Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de Itatí, Nuestra Señora de La Salette, Inmaculado Corazón de María, María Auxiliadora, Nuestra Señora del Rosario, San Pablo, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la diócesis de San Miguel.

La jornada coincidió con el inicio de la Semana Santa, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. En ese marco, el intendente Leo Nardini valoró la identidad plural del distrito: “Malvinas tiene la posibilidad de abarcar toda la diversidad y respetarnos en ella. Entendimos que tenemos que aprender a convivir, y eso nos hace una gran comunidad, un gran distrito. Desde este lugar, humildemente, intentamos contagiarlo a la provincia y a la Argentina, porque es difícil soñar en un país para todos si no empezamos por casa”.

Finalmente, el intendente dio un mensaje de Pascua a la comunidad: “Que estas Pascuas sirvan como tiempo de reflexión, para compartir y de entender que ese es el camino que debemos construir: el de la fé, la concordia y la tolerancia. Es lo que nosotros queremos llevar adelante, lo hacemos todos los días y lo queremos compartir de corazón con todos”.

En una jornada en que la fé fue motivo de encuentro y reflexión, el Municipio de Malvinas Argentinas sostiene su compromiso de seguir construyendo un distrito diverso, abierto, respetuoso y solidario.