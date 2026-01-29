Verano en la Reserva Natural Urbana de San Miguel: una propuesta para disfrutar en familia

Durante la temporada de verano, la Reserva Natural Urbana “El Corredor”, ubicada en el partido de San Miguel, se presenta como una opción ideal para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de actividades al aire libre y conectar con la naturaleza.

Con una extensión de ocho hectáreas, este espacio verde está destinado a la conservación de la flora y fauna autóctonas, así como también a la educación ambiental. El recorrido por la reserva permite realizar caminatas en un entorno natural, observar distintas especies y acceder a seis miradores estratégicamente ubicados, además de zonas de descanso y un vivero.

La propuesta apunta especialmente al público familiar, ofreciendo un entorno cuidado y accesible para quienes buscan una alternativa recreativa en contacto con el ambiente natural sin salir de la ciudad.

Durante el verano, la reserva abre sus puertas los viernes, domingos y feriados de 16 a 19 horas, y los sábados de 10 a 19 horas. El ingreso se realiza por la calle Teniente Ibáñez 2200.