Pese al contexto nacional, avanza la obra del Hospital de Mariano Acosta

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recorrió los avances de la construcción del Hospital de Mariano Acosta junto al secretario de Salud Pública, Walter Videtta, y el secretario de Delegaciones, Mauricio Canosa.

El nuevo centro de salud, ubicado en la intersección de las calles Virgen de Copacabana y Artigas, representa un avance significativo para los vecinos y vecinas de Mariano Acosta, ya que ampliará el acceso a servicios sanitarios esenciales y mejorará la atención médica en la zona.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la continuidad de la obra pese al complejo contexto económico nacional. “A pesar de lo tremendo que se vive en el día a día en toda la Argentina y de la paralización de la obra pública por decisión del Gobierno Nacional, en Merlo seguimos avanzando en este sueño tan esperado por todo el pueblo de Mariano Acosta”, afirmó Menéndez.

Por su parte, el secretario de Salud Pública, Walter Videtta, subrayó el impacto sanitario que tendrá el hospital: “Esta obra permitirá un mejor acceso a la salud, con circuitos de pronta atención y una respuesta adecuada al trauma, especialmente teniendo en cuenta la cercanía con la ruta”.

En la misma línea, el secretario de Delegaciones, Mauricio Canosa, aseguró que “muy pronto el pueblo de Mariano Acosta contará con un hospital digno, pensado para las necesidades de la comunidad”.

El Hospital de Mariano Acosta es una obra realizada con recursos municipales propios y apunta a fortalecer el sistema de salud local, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito.