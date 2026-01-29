Aumentos en Edenor y Edesur tras los cambios en los subsidios

El Gobierno ya implementa el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que ya se puso en marcha el pasado 16 de enero. Las modificaciones impactan no solo a usuarios residenciales, sino también a clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de Edesur y Edenor, que rigen desde el 16 de enero, tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) dispuesta por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

La actualización, que contempla modificaciones en las tarifas de los usuarios residenciales y en las categorías especiales, fue formalizada a través de las resoluciones 21/2026 y 22/2026 que fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El ENRE dispuso que los nuevos valores deben ser aplicados a la totalidad de los usuarios, cuenten o no con asistencia estatal en el costo del servicio eléctrico.

Un consumo diferenciado según la época del año

El nuevo esquema tarifario introduce una modificación clave: el consumo eléctrico subsidiado deja de ser uniforme y pasa a ajustarse según la estacionalidad. A lo largo del año se definieron dos topes distintos de consumo base, en función de los meses de mayor y menor demanda.

Durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el límite subsidiado se estableció en 300 kilovatios hora mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre ese umbral se reduce a 150 kWh.

Como refuerzo transitorio, el Gobierno dispuso una bonificación adicional de hasta el 25% sobre ese consumo base para los beneficiarios del Segmento de Energía Federal (SEF) durante todo 2026. Según explicaron desde el área energética, la medida apunta a suavizar el impacto del nuevo esquema de subsidios y darle mayor previsibilidad a las facturas, con un porcentaje que podrá ser revisado por la Secretaría de Energía.

En este marco, los clubes de barrio y las entidades sin fines de lucro quedaron incluidos dentro del régimen y pagarán las mismas tarifas que los usuarios residenciales alcanzados por subsidios.

Cómo quedan las tarifas de Edesur

En el área de Edesur, los hogares de Nivel 1, considerados de altos ingresos y sin subsidio, afrontarán un cargo fijo de $1.393,730 para consumos de hasta 150 kWh, con un cargo variable de $115,293. Cuando el consumo mensual llega a los 400 kWh, el cargo fijo se eleva a $2.925,470 y el variable pasa a $115,746.

Para los usuarios subsidiados, el beneficio impacta únicamente sobre el cargo variable y rige mientras no se supere el consumo base. En ese escenario, el cargo fijo se mantiene en $1.393,730 y el variable se reduce a $44,463. Si el consumo mensual excede los 300 kWh, el valor variable vuelve a ubicarse en $115,293.

Los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro que reciben el servicio de Edesur pagarán bajo las mismas condiciones que los hogares con subsidio.

Los valores vigentes en Edenor

En el caso de Edenor, los usuarios de altos ingresos deberán abonar un cargo fijo de $1.414,930 para consumos de hasta 150 kWh, acompañado por un cargo variable de $115,282. Si el consumo alcanza los 400 kWh, el cargo fijo asciende a $3.017,820 y el variable a $115,798.

Para los hogares subsidiados, el esquema contempla un consumo base de hasta 300 kWh con un cargo fijo de $1.414,930 y un cargo variable reducido a $44,292. Superado ese límite, se conserva el cargo fijo, pero el valor variable pasa a $115,282.

Tal como ocurre con Edesur, los clubes de barrio y las entidades sin fines de lucro bajo el área de Edenor abonarán las mismas tarifas que los usuarios residenciales con subsidio.

Por último, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) precisó los valores correspondientes a los usuarios con medidores autoadministrados. Sin subsidio, deberán pagar $124,715 para consumos de hasta 150 kWh y $122,519 hasta los 400 kWh. En el caso de los usuarios subsidiados, los montos se reducen a $53,725 y $79,924, respectivamente