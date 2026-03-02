Uno por uno, todos los anuncios de Javier Milei 

El Presidente brindó un discurso en la Cámara de Diputados, en el que expuso las iniciativas que impulsará el Gobierno. «Cada uno de los ministerios preparó 10 paquetes de reformas estructurales», marcó.

El presidente Javier Milei brindó este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, en el que anunció un paquete de proyectos de ley para que se discutan en 2026.

En un extenso discurso que duró casi dos horas, Milei cargó contra las anteriores administraciones y confirmó las iniciativas de reformas impulsadas por su gestión: «Los gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía y por eso profundizaremos la reforma necesaria para salvaguardarla».

«Así, vamos a combatir esta anomia con las reformas del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos, de quienes solo saben vivir de lo ajeno, incluyendo la codificación que establece la defensa al consumidor y de la competencia», agregó en esta línea.

En tal sentido, expuso que el Gobierno buscará modificar el sistema impositivo: «Enviaremos al Congreso proyectos que barrerán con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. También tenemos que reformar el esquema impositivo. Necesitamos menos impuestos porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento y no al recaudador de turno».

En tanto, el jefe de Estado se refirió a la relación de la Argentina con otros países. «Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y acuerdos comerciales. Ratificaremos el acuerdo con Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos», expresó.

«También nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos», añadió en esta línea.

Javier Milei pidió reformar el sistema electoral y la Justicia

Por otro lado, el mandatario hizo alusión a la situación de los recursos naturales y marcó que se debe elaborar «un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos». En este marco, añadió: «Me refiero a todos los recursos, a los minerales críticos, como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario».

«Como las políticas y las instituciones son las columnas vertebrales de crecimiento, debemos reformarlas para que dé el soporte del peso de este futuro. Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral para que los representantes sean responsables de sus representados y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política», aseveró Milei.

En esta línea, confirmó que la administración apuntará a modificar el sistema judicial: «Este es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado y esto también aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la Justicia. La Justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso, presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida y eficaz».

También hizo alusión a las penas contra delitos. «Debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar en la modificación del Código Penal, introduciendo penas más duras y con mayor cobertura de la prisión efectiva. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial, primaria y secundaria. Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo», advirtió.

«Necesitamos impulsar los juicios por jurados en la Justicia Federal, una sana práctica incorporada por varias provincias», añadió.

Javier Milei anunció que todos los ministerios prepararon proyectos de reformas

En otro fragmento de su discurso, Milei confirmó que las carteras elaboraron iniciativas, que serán discutidas en las sesiones ordinarias del Congreso: «Cada uno de los ministerios preparó 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondientes a las verticales de cambios».

Con el anuncio del Presidente, se espera que los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano, Desregulación y Transformación del Estado e Interior expongan el contenido de los proyectos.