Kicillof: “El Gobierno nacional está poniendo en riesgo el tejido productivo y social de la Argentina”

“En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada 4 minutos: estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó este viernes el gobernador Axel Kicillof al encabezar la última Conferencia de Verano de la temporada en Mar Chiquita. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el intendente local, Walter Wischnivetzky.

“El Gobierno nacional pisa los salarios, las jubilaciones y habla de ‘paritarias cero’, es una política diseñada para destruir el poder adquisitivo de las familias: sin plata en el bolsillo, la gente no puede consumir y mucho menos tomarse unos días de vacaciones”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Esto es algo planificado que tiene como único responsable a Javier Milei: está destruyendo familias, fuentes de trabajo, y está poniendo en riesgo el tejido productivo y social de la Argentina”.

Durante la conferencia, se informaron números del impacto económico de la temporada estival: desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 8,2 millones de turistas, lo que representa una caída del 1,2% respecto al periodo anterior. Si se lo compara con la temporada 2024, la disminución es del 9,8%, lo que representa 889.000 turistas menos.

Además, los registros del Banco Provincia dan cuenta de un desplome del consumo en torno al 25,4% desde el comienzo de la temporada y una retracción a través de las operaciones con Cuenta DNI del 37%. En tanto, se registra una caída del 28% para el rubro turismo exclusivamente. De esta forma, se consolida una tendencia de estadías promedio más cortas y un retroceso de los turistas con ingresos medios, generando un fuerte impacto económico negativo en la provincia.

En ese marco, Kicillof remarcó: “Este presente horrible no es una falla del modelo económico, el Gobierno nacional está conforme con los resultados de su gestión: es un proyecto en el que se benefician muy pocos y quedan afuera millones”.



Por su parte, Costa remarcó: “En materia de movimiento turístico, acabamos de vivir la peor temporada de verano en la provincia de Buenos Aires desde la pandemia: con menos turistas, que veranearon menos tiempo y que gastaron muchísimo menos que en temporadas anteriores”.

“En tiempos de un Estado nacional que abandona con mucha crueldad a todos los argentinos, agradecemos al Gobierno provincial que trabaja para dar respuestas a las necesidades de nuestra comunidad y aliviar las consecuencias que provoca las decisiones de este presidente en materia turística, de salud y de educación”, subrayó Wischnivetzky.



Durante la jornada, el Gobernador recorrió la obra de ampliación de la Escuela Técnica Nº2 que, mediante una inversión de $329 millones, contempló dos nuevas aulas, patio y dependencias administrativas. Además, la Provincia anunció la realización de la obra de los desagües pluviales de la cuenca 5, con una inversión cercana a los $12.000 millones, que generará mayor actividad privada y mejores condiciones de vida para los vecinos y vecinas.

