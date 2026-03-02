Milei se peleó con toda la oposición en polémica cuenta pública: «Delincuentes, asesinos»

Javier Milei tuvo un discurso bastante polémico ante el Congreso argentino el pasado domingo, en donde inauguró el año legislativo e hizo una cuenta pública de sus logros. Con el paso de los minutos, el lugar se convirtió en un campo de batalla entre el mandatario y la oposición, con burlas, descalificaciones e incluso algunas vulgaridades.

Considerado uno de los actos institucionales más importantes que se celebran cada año en Argentina, y al que el presidente siempre llega escoltado por el batallón de granaderos, la fuerza militar que creó el libertador José de San Martín, en esta ocasión se convirtió es un escenario de insultos y faltas de respeto.

Durante casi dos horas de discurso, Milei hizo un repaso de su gestión de más de dos años en la Presidencia argentina, anunció que proseguirá con las reformas y defendió la alianza estratégica con Estados Unidos en tiempos de cambios en la geopolítica mundial.

Milei pelea en el Congreso de Argentina

Usó un tono serio cuando hizo mención a estos asuntos, que cambiaba radicalmente cuando se dirigía a los legisladores de la oposición, a los que mandó una batería de insultos, subiendo el volumen y cambiando el tono de su voz, que se tornaba por momentos agresivo.

“Banda de delincuentes”, “me encanta domarlos”, “me encanta verlos llorar”, “chorros” (ladrones), “asesinos”, “¿qué haría Milton Friedman con estos cavernícolas?”, “ustedes viven del trabajo ajeno”, “anda a defender a Cuba y Corea del Norte”, “su ignorancia lastima” o “ustedes se entregaron a Venezuela y a los terroristas de Irán”, fueron palabras y frases que se escucharon durante todo el discurso, plagadas de ironías y gestos de mal humor.

Milei además consideró que, durante los gobiernos peronistas, se usó la educación “para lavar la mente a los chicos” y los llamó “asesinos”, al referirse a la muerte en 2015 del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.

Asimismo, ratificó su alianza “estratégica” con Estados Unidos dentro del “nuevo orden mundial” y anticipó que este año impulsará en el Congreso 90 reformas estructurales para configurar la “arquitectura” de la “grandeza argentina”.

“Todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Donald Trump y Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre dos países y de toda la región”, afirmó

Al término de su discurso en el Congreso, Milei nombró al economista ultraliberal y anarcocapitalista español Jesús Huerta de Soto y recordó algunas frases que le había compartido, pues lo considera su maestro: “El mundo tiene dos tipos de personas: los que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos, como ustedes, y los que hacen posible la vida moderna”.

Milei, sin embargo, no hizo ninguna mención a la que este domingo fue la noticia del día en Argentina: la liberación en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde diciembre de 2024- gracias a la mediación del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien está enfrentado públicamente con el mandatario y afronta acusaciones de corrupción propiciadas por el Ejecutivo.