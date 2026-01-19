El evento cristiano convocó a vecinos y vecinas en las inmediaciones del Palacio Municipal, con presentaciones de Banda Conquista, el orador Ezequiel Díaz y el cierre a cargo del grupo internacional Miel San Marcos.

UNGIDOS reunió a familias malvinenses y de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en una noche de fe, música y encuentro. La jornada, orientada principalmente a los jóvenes, se desarrolló en un clima de alegría y reflexión, en las inmediaciones del Palacio Municipal del distrito.

Desde el municipio de Malvinas Argentinas, y a través de la Dirección de Religión y Culto, se acompañan y reciben propuestas que fomentan la inclusión, la libertad de culto, la participación y la integración de todos los ciudadanos.

El evento UNGIDOS comenzó a las 19 horas con la presentación de la Banda Conquista, que fue la encargada de abrir la noche y encender los corazones de las familias que aguardaban, muchas de ellas desde temprano. A lo largo de la jornada estuvieron presentes la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado.

Luego fue el turno del orador oriundo de la provincia de Salta, Ezequiel Díaz, quien, con emoción y cercanía, compartió un mensaje claro y profundo, conectando con el público a través de sus palabras. “Me ha encantado estar en Malvinas Argentinas, estoy agradecido con Noe, con Leo Nardini y con Luján. Que este sea un evento gratuito para las familias y principalmente para los jóvenes, habla de un compromiso que tiene el municipio con la salud espiritual de su gente”, expresó Díaz.

El momento más esperado llegó cerca de las 21 horas con el show de cierre de Miel San Marcos. Los tres hermanos Josh, Luis y Sammy Morales, referentes de la música cristiana a nivel internacional desde el año 2000, brindaron un espectáculo de casi dos horas, que emocionó e hizo vibrar a todo el público presente.

El líder de la banda, Josh Morales, dijo: “Estamos realmente muy contentos, amamos Argentina y sentimos que esta fue una noche de fiesta en la que honramos a Jesús”. Por su parte, su hermano Luis, vocalista de Miel San Marcos, agregó: “Ver a miles de personas unidas acá en Malvinas, y el gran recibimiento que nos han dado como público, es hermoso y les estamos agradecidos”. Mientras que Sammy, baterista de la banda, resaltó: “Hemos visitado muchas provincias y ciudades de este país y hoy estamos en Malvinas, gracias a todos los que se acercaron a compartir con nosotros este hermoso encuentro”.

El evento fue una propuesta recibida y acompañada por el municipio de Malvinas Argentinas. Una noche que reafirmó el valor del encuentro, la fe y la comunidad.