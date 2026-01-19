Con gran convocatoria, comenzó el ciclo “Verano en tu Barrio” en José C. Paz

Con una gran convocatoria y amplia participación de vecinos y vecinas, dio inicio el programa “Verano en tu Barrio”, la propuesta recreativa y cultural impulsada por la Municipalidad de José C. Paz junto a la Secretaría de Gobierno, bajo la directiva del senador provincial e intendente municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii.

El evento inaugural se llevó a cabo en la Plaza Manuel Belgrano, ubicada sobre la avenida Altube, donde desde las 17 hasta las 22 horas cientos de familias paceñas disfrutaron de una jornada libre y gratuita, pensada especialmente para el receso vacacional de verano.

Durante la tarde, los asistentes pudieron recorrer un paseo gastronómico con diversas propuestas culinarias y food trucks, además de stands de economía social y cooperativismo. Asimismo, la Dirección General de Envión brindó servicios comunitarios, entre ellos cortes de pelo gratuitos para los vecinos. El operativo contó con la presencia de la Dirección de Defensa Civil y de la Dirección de Seguridad Municipal, cuyos agentes garantizaron el orden y la seguridad durante toda la jornada.

El cierre artístico estuvo a cargo de los grupos Kuarteteando y La Base, que ofrecieron shows en vivo y animaron al público presente con sus interpretaciones musicales.

“Verano en tu Barrio” contempla un total de siete encuentros, que se desarrollarán cada sábado a lo largo de la temporada estival, consolidándose como una iniciativa destinada a promover el encuentro, la recreación y el acceso a actividades culturales para la comunidad paceña.

De la jornada inaugural participaron el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el secretario de Economía Social y Cooperativismo, Lito Denuchi; el secretario de Seguridad, Miguel Narváez; y las referentes de la Dirección de Envión, Lili Parisi y Alondra Sosa.