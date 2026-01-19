Gustavo Menéndez destacó el interés de empresarios chinos en el Parque Industrial de Merlo

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó un almuerzo de trabajo con una delegación de empresarios de la República Popular China, en un encuentro que calificó como “un antes y un después para el desarrollo productivo del distrito”.

Durante la reunión, participaron empresarios con trayectoria en la Argentina y otros que viajaron especialmente desde China para conocer el proyecto del Parque Industrial de Merlo. Según señaló el jefe comunal, el interés generado es consecuencia directa de los convenios firmados y del hermanamiento con la ciudad de Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, lo que posiciona a Merlo en el mapa del entramado productivo internacional.

En un contexto económico nacional complejo, Menéndez subrayó la importancia de avanzar con creatividad y decisión, destacando que los acuerdos alcanzados permiten que los propios empresarios participen en el desarrollo de la infraestructura del Parque Industrial. “Esto transforma una dificultad en una enorme oportunidad”, afirmó, al tiempo que remarcó que el proyecto traerá más inversión, mayor producción y miles de puestos de trabajo genuinos para los vecinos y vecinas del distrito.

El intendente también resaltó el trabajo sostenido de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a cargo de Roxana Monzón, y aseguró que el proceso ya comienza a mostrar resultados concretos, con industrias que se instalan, fábricas que inician su actividad y un entramado productivo que se fortalece.

Finalmente, Menéndez sostuvo que Merlo se consolida como un distrito confiable, con visión de futuro, donde la tecnología y la producción internacional pueden desarrollarse con identidad local. “Seguimos construyendo puentes culturales, comerciales y humanos, convencidos de que cuando el trabajo y la inversión llegan a nuestro distrito, gana Merlo, gana la Provincia y gana la Argentina”, concluyó.