Una empresa china llega a Merlo tras la misión comercial del intendente Menéndez

Se trata de la empresa Carrite Group, dedicada a la fabricación de papel higiénico y
de cocina, así como también de productos de salud e higiene. Es la primera que se
instala en el distrito, después del viaje de la delegación merlense a Fuzhou y Beijin
donde se abrieron las oficinas de la Unión Industrial de Merlo en China, además de
afianzar nuevos puentes comerciales y acuerdos de cooperación con el gigante
asiático. La fábrica, ubicada en la zona de Pontevedra, empleará a 60 merlenses,
además de los trabajadores que la están construyendo.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez junto a la Diputada y Secretaria de Desarrollo
Económico Sustentable, Roxana Monzón, y el Presidente de la Unión Industrial de Merlo,
Walter Nupieri, visitaron el predio donde se está instalando la primera empresa de origen
chino que llega al distrito. Este es el fruto del importante trabajo llevado a cabo por Merlo en
el país asiático, donde, además de abrir las oficinas de la Unión Industrial de Merlo en
China, se lograron hacer acuerdos de cooperación mútua, además de tender lazos de
cooperación, logrando atraer inversiones al distrito que permitan hacer crecer a Merlo de
cara al futuro.
La prestigiosa empresa de la familia Wen, Carrite Group, tendrá su lugar físico en Merlo, en
la zona de Pontevedra, más precisamente sobre la Ruta 21 entre las calles Nazca y
Valderrama. En ese lugar se está avanzando con la construcción de dos galpones de más
de 1200 m2 dentro de un proyecto que alcanzará casi 8000 m2 entre producción, depósito y
showroom.
Esta inversión genera empleo directo para 60 familias merlenses, y a muchos más de
manera indirecta.
“Es una inversión china muy importante aquí en el distrito, que va a dar empleo a muchos
merlenses” manifestó el Intendente, y agregó “el trabajo que se viene llevando adelante
hace algunos años ya, que nos llevó a viajar hace muy poco, está empezando a dar
resultados, así que estamos felices”.
Por su parte la familia Wen y los responsables de la firma se mostraron muy agradecidos y
esperanzados con Merlo y está oportunidad de desembarcar con su empresa en este distrito
“Gracias a Gustavo por la invitación. Deseamos que muchas empresas Chinas se unan a
Merlo”, aseguró su titular.
Este es un resultado concreto de los acuerdos firmados recientemente en China junto a la
Unión Industrial de Merlo, que ya comienzan a transformar el futuro del distrito.