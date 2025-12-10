Una empresa china llega a Merlo tras la misión comercial del intendente Menéndez

Se trata de la empresa Carrite Group, dedicada a la fabricación de papel higiénico y

de cocina, así como también de productos de salud e higiene. Es la primera que se

instala en el distrito, después del viaje de la delegación merlense a Fuzhou y Beijin

donde se abrieron las oficinas de la Unión Industrial de Merlo en China, además de

afianzar nuevos puentes comerciales y acuerdos de cooperación con el gigante

asiático. La fábrica, ubicada en la zona de Pontevedra, empleará a 60 merlenses,

además de los trabajadores que la están construyendo.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez junto a la Diputada y Secretaria de Desarrollo

Económico Sustentable, Roxana Monzón, y el Presidente de la Unión Industrial de Merlo,

Walter Nupieri, visitaron el predio donde se está instalando la primera empresa de origen

chino que llega al distrito. Este es el fruto del importante trabajo llevado a cabo por Merlo en

el país asiático, donde, además de abrir las oficinas de la Unión Industrial de Merlo en

China, se lograron hacer acuerdos de cooperación mútua, además de tender lazos de

cooperación, logrando atraer inversiones al distrito que permitan hacer crecer a Merlo de

cara al futuro.

La prestigiosa empresa de la familia Wen, Carrite Group, tendrá su lugar físico en Merlo, en

la zona de Pontevedra, más precisamente sobre la Ruta 21 entre las calles Nazca y

Valderrama. En ese lugar se está avanzando con la construcción de dos galpones de más

de 1200 m2 dentro de un proyecto que alcanzará casi 8000 m2 entre producción, depósito y

showroom.

Esta inversión genera empleo directo para 60 familias merlenses, y a muchos más de

manera indirecta.

“Es una inversión china muy importante aquí en el distrito, que va a dar empleo a muchos

merlenses” manifestó el Intendente, y agregó “el trabajo que se viene llevando adelante

hace algunos años ya, que nos llevó a viajar hace muy poco, está empezando a dar

resultados, así que estamos felices”.

Por su parte la familia Wen y los responsables de la firma se mostraron muy agradecidos y

esperanzados con Merlo y está oportunidad de desembarcar con su empresa en este distrito

“Gracias a Gustavo por la invitación. Deseamos que muchas empresas Chinas se unan a

Merlo”, aseguró su titular.

Este es un resultado concreto de los acuerdos firmados recientemente en China junto a la

Unión Industrial de Merlo, que ya comienzan a transformar el futuro del distrito.