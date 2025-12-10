Inspirada en la Antigua Roma, San Miguel celebró la 12° Noche de Libros

San Miguel vivió este fin de semana una nueva edición de la tradicional Noche de Libros, un evento que este año transportó a los vecinos a la Antigua Roma a través de dos jornadas dedicadas a la cultura y la literatura. Cientos de vecinos tanto del distrito como de otros municipios se acercaron para disfrutar de la propuesta.

La celebración tuvo lugar, como es habitual, en el Corredor Aeróbico de Av. Francia, donde se montaron imponentes réplicas del Panteón romano, la Fuente de Neptuno y otros elementos emblemáticos de aquella época. El público pudo disfrutar además de estatuas vivientes, duelos de gladiadores, desfiles de emperadores y charlas sobre la historia romana y su influencia en el mundo actual.

Las librerías, bibliotecas y escritores locales también tuvieron un rol central en la feria, con stands, presentaciones y actividades especiales, acompañados por música en vivo y una variada propuesta gastronómica. El cierre musical estuvo a cargo de la Orquesta Oceánica, que interpretó la banda sonora de la película Gladiador, dando un broche épico a la noche.