Reconocimiento a senadores salientes y jura Mario Ishii como senador bonaerense

El Senado bonaerense entregó medallas a legisladores que finalizaron su mandato y, en la misma jornada, Mario Ishii asumió su banca. Luis Vivona celebró los logros de gestión y renovó su compromiso con los bonaerenses.

Este martes, el Senado provincial vivió una jornada de reencuentro institucional y nuevos comienzos: se entregaron medallas a los senadores cuyos mandatos concluyeron, y asumió como senador el exintendente de José C. Paz, Mario Ishii.

El actual diputado provincial y exsenador, Luis Omar Vivona – quien participó del acto de reconocimiento – destacó el compromiso de quienes culminan sus funciones. “Quiero felicitar a quienes concluyen su labor por el compromiso demostrado”, escribió en su publicación, reconociendo especialmente a la senadora Teresa García “por su labor en la presidencia de bloque para generar consensos”. Añadió también palabras de elogio para la vicegobernadora Verónica Magario, recordando el honor de tomarle juramento cuando asumió su cargo, en ocasión del 40° aniversario de la democracia.

Vivona aprovechó el momento para repasar algunas de las leyes impulsadas durante su paso por la cámara alta – la Ley de Plasma, la Ley de Deporte Urbano, la Ley de Movilidad Sustentable y la normativa para incentivar la industria vitivinícola -, así como iniciativas concretas para su distrito: “Pudimos declarar como ciudades a Villa de Mayo, Tortuguitas, Pablo Nogués, Ing. Adolfo Sourdeaux, Tierras Altas y a la ciudad cabecera Malvinas Argentinas”, remarcó. También valoró la creación de nuevos juzgados para Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz, en un esfuerzo por descentralizar la justicia y mejorar el acceso al servicio público.

Por su parte, Mario Ishii juró como nuevo senador bonaerense con un mensaje centrado en llevar “oportunidades, salud, educación y desarrollo” a todos los bonaerenses. Su asunción marca el inicio de una nueva representación legislativa para el distrito.

Con la salida de varios legisladores y la renovación del cuerpo parlamentario, el Senado bonaerense da paso a una etapa renovada, en la que las experiencias anteriores se combinan con nuevos desafíos.