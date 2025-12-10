Gala de Premiación de las Olimpiadas Malvinenses: Cierre Histórico del 30° Aniversario

Más de 15.000 estudiantes compitieron en la segunda edición especial, marcando un nuevo récord de participación de escuelas en más de 40 disciplinas. El intendente Leo Nardini destacó los valores de esfuerzo, solidaridad y trabajo en equipo, y entregó la Copa Edición 30 Años al Instituto Evangélico Asamblea Cristiana.

En el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines, se realizó el cierre de la segunda edición de las Olimpíadas Malvinenses, en el marco especial del 30° aniversario de Malvinas Argentinas. La jornada contó con la presencia del intendente Leo Nardini; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires Luis Vivona; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; el subsecretario de Educación y Deporte Daniel Morard; inspectores y una gran comunidad educativa.



Durante la ceremonia se reconoció a los ganadores de cada disciplina y se entregó la Copa Edición 30 Años, que circulará por los colegios campeones en los próximos años. En esta ocasión, el Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines se consagró campeón. El evento culminó con un espectáculo de música, danza y acrobacia que disfrutaron todos los presentes.



El intendente Leo Nardini destacó la participación récord de más de 15.000 estudiantes de 71 escuelas de todo el distrito en más de 40 disciplinas deportivas y culturales. En su mensaje, subrayó que “todos los que participaron son ganadores, porque se animaron a competir, a compartir y a aprender valores que se trasladan a la vida cotidiana”. Además, remarcó que las Olimpíadas son un espacio para sembrar valores de amistad, solidaridad y constancia, y agradeció el acompañamiento de docentes, directivos y equipos de Educación y Deporte: “Hace algunos años ni soñábamos con tener polideportivos y competencias sanas que promuevan la vida saludable. Hoy es un orgullo ver que esto suceda y que estas Olimpíadas sean algo que llegó para quedarse y tengan continuidad en el tiempo”.



Además, esta edición contó con un plus: la transmisión especial por el canal de streaming “Random”, recientemente lanzado y producido por el municipio de Malvinas Argentinas y realizado íntegramente por malvinenses. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar el estudio y participar en la primera emisión oficial, para compartir sus experiencias en vivo, convirtiéndose nuevamente en protagonistas. Este nuevo espacio joven y descontracturado permitió que la comunidad siguiera en directo la Gran Gala de Premiación y que el encuentro se expandiera más allá del polideportivo.



El intendente cerró su mensaje con una mirada hacia el futuro: “Espero que dentro de unos años, cuando otros intendentes estén en este lugar, ustedes puedan ver a sus hermanos, sobrinos o, en muchos años, sus hijos participando de estas Olimpíadas que ustedes hicieron historia arrancando en estos años”, y concluyó: “Queremos que Malvinas Argentinas siga este sendero y buscar el camino para que no solo sea el lugar de la familia y sino que vaya por mucho más”.



