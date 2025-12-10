Reforma laboral: La Libertad Avanza busca abrir esta semana el debate en el Senado

El Senado se prepara para abrir esta semana en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno enviará en las próximas horas a ese cuerpo legislativo.

El bloque de la Libertad Avanza estuvo ultimando los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe armar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

El objetivo de la LLA es abrir la discusión el jueves próximo en la comisión, que podría ser presidida en forma temporal por la senadora Patricia Bullrich, quien ha tenido en el pasado fuertes controversias con los “Gordos de la CGT” y en especial con Hugo Moyano, cuando fue ministra de Trabajo en el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Si bien la meta de Bullrich es tratar la reforma antes del 30 de diciembre, lo más probable es que se sancione a fin de enero o febrero.

No se trata de una discusión sencilla ya que buscan instrumentar cambios en el sistema de indemnizaciones, la ultra actividad de los convenios, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de la empresa cuando la responsabilidad es de una firma tercerizada, entre otros puntos.

Cómo viene la conformación

La comisión tendrá 17 miembros y se estima que el peronismo contaría con 6 miembros, entre 4 y 5 La Libertad Avanza, y el resto será distribuido entre la UCR, PRO y bloques provinciales.

De esta manera, el oficialismo necesitará cerrar acuerdos para tener el dictamen de mayoría y para lograr su aprobación en el recinto de sesiones, ya que tiene una veintena de los 37 que necesita para obtener el quórum y sancionar esta iniciativa.

El oficialismo tiene 20 senadores -aunque ahora tiene 19 ya que está pendiente la jura de Enzo Fullone, quien reemplazará a Lorena Villaverde– con lo cual necesita que apoyen el proyecto la decena de senadores de la UCR, 5 del PRO, y al menos dos provinciales.

Sobre la reforma laboral, la senadora radical Carolina Losada (UCR) aseguró que “hay muchísimas posibilidades” de que el proyecto sea aprobado por el Congreso y explicó que la iniciativa contiene “muchos puntos que son súper favorables para los trabajadores y para las pymes”.

En diálogo con Radio Rivadavia, la legisladora santafecina criticó, además, a los sectores del sindicalismo que se oponen a una iniciativa “que todavía no conocen” y sostuvo que “quizás a lo que tienen miedo es que en alguna reforma o se les termine algún curro o algún beneficio”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que “lo que más se destaca sobre la modernización laboral es ultra actividad, prelación de convenios y carga fiscal laboral”.