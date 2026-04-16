Trump se enfrenta al Vaticano y descubre que León XIV no es un rival fácil

El enfrentamiento entre Donald Trump y el papa León XIV vuelve a tensar la relación entre Washington y el Vaticano, pero esta vez con un factor decisivo: el pontífice es estadounidense y conoce el terreno político desde dentro. El choque puede alterar apoyos religiosos clave y reabrir viejas fracturas electorales.

La tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano no es una novedad. Durante el primer mandato de Donald Trump, el enfrentamiento con el papa Francisco fue constante y casi previsible. Francisco representaba una figura de gran exposición mediática, con mensajes claros sobre inmigración, desigualdad y emergencia climática. Trump, fiel a su estilo, respondió con ataques directos, buscando convertir al pontífice en un adversario más dentro de su relato político.

Sin embargo, el escenario actual tiene una diferencia clave. El papa León XIV no es Francisco. Su estilo es más sobrio, menos dado a la polémica y más centrado en la prudencia institucional. Aun así, eso no significa que sea más cómodo para Trump. De hecho, puede serlo menos. Porque cuando una figura habla poco, pero lo hace con precisión, sus palabras pesan más.

Y en política, el silencio bien administrado suele ser más peligroso que el ruido

UN PAPA ESTADOUNIDENSE QUE CONOCE EL TERRENO

El hecho de que León XIV sea el primer papa nacido en Estados Unidos no es un detalle anecdótico. Cambia el tablero. Francisco observaba desde fuera el sistema político estadounidense, sus guerras culturales y su polarización casi permanente. León XIV, en cambio, lo entiende desde dentro. Conoce el lenguaje, los símbolos, las fracturas religiosas y el modo en que los partidos utilizan la fe como combustible electoral.

Esto coloca a Trump ante un problema inesperado. Atacar al papa ya no permite insinuar que Roma está “desconectada” de la realidad estadounidense. Tampoco resulta tan sencillo retratarlo como un líder extranjero que “no comprende” el país. León XIV juega en casa. Y eso le da una autoridad difícil de neutralizar.

Además, sus intervenciones recientes contra la escalada bélica en Oriente Próximo han tenido un eco inmediato. No por ser revolucionarias, sino por lo contrario: porque apelan a un principio básico, el valor de la vida humana, y lo hacen desde una lógica moral que no necesita propaganda.

NA DERECHA RELIGIOSA MENOS DISCIPLINADA

El mayor riesgo para Trump no está en el Vaticano, sino en su propia base. Durante años, el trumpismo logró una alianza sólida con sectores cristianos conservadores, incluidos muchos católicos. Esa relación se basaba en un intercambio claro: apoyo electoral a cambio de poder institucional y jueces favorables a su agenda.

Pero León XIV ha ido ganando terreno entre fieles conservadores precisamente por su perfil menos mediático y más tradicional en las formas. Esto descoloca a quienes esperaban un papa fácilmente etiquetable. No se presenta como un agitador político, sino como una figura de autoridad moral. Y eso genera un dilema para muchos votantes religiosos: apoyar a Trump en todo o respetar la figura del papa cuando habla de guerra y paz.

Trump parece haber entendido tarde que atacar frontalmente al pontífice puede tener un efecto boomerang. Cuando se golpea a una figura que muchos consideran un referente espiritual, el golpe no siempre cae donde se lanza. A veces regresa como desconfianza, incomodidad y distancia.

Al final, este pulso revela algo más profundo. Trump trata al papado como si fuera un actor electoral más, pero el Vaticano opera con otra lógica: la del tiempo largo, la influencia lenta y la autoridad simbólica. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Puede parecer fuerza, pero acaba extendiendo las llamas.

Si Trump insiste en convertir al papa en enemigo, podría descubrir que hay batallas que no se ganan con titulares, sino con legitimidad. Y en ese terreno, León XIV lleva ventaja.

para @mundiario VÍCTOR GARCÍA MARRERO