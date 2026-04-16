El biógrafo de Milei pidió la renuncia de Manuel Adorni: «Es un sujeto muerto políticamente»

Nicolás Márquez se pronunció sobre la figura del jefe de Gabinete, envuelto en denuncias por enriquecimiento ilícito y luego de que se conozca un nuevo viaje a Aruba con su familia. Aseguró, además, que su permanencia «le hace mal al Gobierno».

Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, aseguró este jueves que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “políticamente es un sujeto muerto, terminado” y le pidió su renuncia. Sus dichos tienen lugar luego de que la Justicia lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito y confirme que el funcionario viajó a Aruba en primera clase con su familia para pasar Año Nuevo en 2025.

“No me explico cómo puede ser que sigan sosteniendo a un personaje cuya credibilidad es nula de nulidad absoluta. Donde ya su reputación está en el subsuelo”, señaló el escritor, que días atrás ya se había pronunciado contrario sobre la figura de Adorni en redes sociales.

En una entrevista con Infobae, Márquez analizó que la permanencia del jefe de Gabinete «debilita» al Gobierno, por lo que entiende que debe dar un paso al costado: “Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado. Supongamos que es un hombre honorabilísimo, pero políticamente no sirve más, está terminado, está acabado”, remarcó el escritor, previo aclarar que su análisis es ajeno a la cuestión judicial.

En la misma linea, justificó su pedido de renuncia a un debilitamiento oficialista en la opinión pública: «Un mes y medio atrás, Milei ganaba una reelección caminando y ahora todos los días aparecen encuestas que ponen de manifiesto un deterioro visible, notorio, que cualquiera lo puede notar a título personal”.

Para Márquez, Adorni, “se ha transformado en un ministro fotográfico, porque más que eso no, no, lo apoyan fotográficamente. Es un respaldo simbólico, estético. Es ya un personaje que no tiene peso en sí mismo”.