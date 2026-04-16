Estudiantes de Merlo recaudaron fondos para sus egresos en una jornada solidaria y cultural

Alumnos de escuelas secundarias de Merlo participaron de una jornada solidaria en la Plaza de López, en San Antonio de Padua, donde recaudaron fondos destinados a la compra de buzos y la organización de sus viajes de egresados. La actividad se desarrolló junto a emprendedores locales y ofreció una variada propuesta para la comunidad.

Durante el encuentro, los estudiantes de 5° y 6° año llevaron adelante distintas iniciativas, acompañadas por puestos gastronómicos, una radio abierta y shows en vivo, que convocaron a vecinos y familias en un clima festivo.

La directora de Educación de Merlo, Cecilia Riegui, destacó la importancia de la propuesta: “Impulsamos esta iniciativa gracias al esfuerzo del intendente Gustavo Menéndez para que los chicos puedan participar y recaudar dinero para sus proyectos”.

La “Plaza de los Egresados Itinerante” es organizada por la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, junto con la Subsecretaría de Educación de Merlo, y forma parte de las políticas públicas del Gobierno municipal.

Desde la gestión encabezada por el intendente Gustavo Menéndez señalaron que este tipo de iniciativas buscan acompañar las trayectorias educativas y fortalecer los proyectos de los jóvenes del distrito.