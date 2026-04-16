José C. Paz: Amplían el polo universitario con carreras de alcance internacional

Mario Ishii firmó convenios con instituciones de China, Estados Unidos y Corea para incorporar nuevas carreras vinculadas a tecnología, salud y negocios, con certificación global.

El Polo Universitario Internacional de José C. Paz continúa expandiéndose con la incorporación de nuevas carreras de alcance global, tras la firma de convenios académicos impulsados por el senador provincial Mario Ishii durante su visita oficial a la República Popular China.

El dirigente, actual vicepresidente primero del Senado bonaerense e intendente en uso de licencia del distrito, avanzó en acuerdos con instituciones educativas de China, Estados Unidos y Corea, con el objetivo de fortalecer la oferta académica local y garantizar el acceso a formación superior de calidad con reconocimiento internacional.

Entre los convenios alcanzados se destaca el firmado con el Instituto Politécnico de Shenyang, que permitirá sumar carreras vinculadas a Tecnología Electrónica Automotriz, Comunicaciones Modernas, Vehículos de Nueva Energía e Inteligencia Artificial. A su vez, se concretó un acuerdo con la He University, especializada en oftalmología y optometría, que incorporará propuestas en salud visual y tecnoestética, junto con provisión de equipamiento y transferencia tecnológica.

Además, se avanzó en la articulación con Midwest University, institución con presencia en Estados Unidos, Corea y China, que ofrecerá carreras de grado con certificación internacional en áreas como Aviación, Tecnologías del Transporte, Inteligencia Artificial, Arte, Negocios y Liderazgo. Este acuerdo también abre la puerta a instancias de intercambio académico, consolidando la proyección internacional del distrito.

Desde el entorno del legislador destacaron que estas iniciativas forman parte de una política pública orientada a democratizar el acceso a la educación superior y posicionar a José C. Paz como un centro educativo de referencia en la región.

Con estos nuevos convenios, el municipio refuerza su integración a la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y profundiza su perfil como polo de formación académica con proyección mundial.

Ishii con India

El senador provincial también encabezó una agenda institucional en la India, donde promovió la expansión de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, consolidando vínculos internacionales en materia educativa.

En su rol como vicepresidente de la red para Latinoamérica, el dirigente mantuvo un encuentro con autoridades de Bombay, entre ellas el alcalde Sanjay Shankar Ghadi, con quien dialogó sobre políticas públicas orientadas al aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible.

Durante la visita, Ishii destacó la importancia de este avance: aseguró que la incorporación de la ciudad india a la red “es un paso clave para seguir fortaleciendo la cooperación internacional” y valoró la posibilidad de compartir experiencias entre distintos países.

También, este proceso permite proyectar a nivel global el modelo educativo desarrollado en ese distrito, el cual ya fue presentado en foros internacionales realizados en Arabia Saudita, Corea del Sur y distintos países de América Latina.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de articulación internacional que busca consolidar políticas educativas inclusivas y sostenibles, con eje en la formación continua y el intercambio de buenas prácticas entre ciudades.