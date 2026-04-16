El Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó la rendición de gastos de San Miguel

El Municipio de San Miguel recibió la aprobación de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que no realizó observaciones ni imputó cargos a la administración local.

El aval del organismo provincial ratifica el orden financiero del distrito, que se destaca por mantener superávit fiscal, es decir, recaudar más de lo que gasta. Este equilibrio en las cuentas públicas es uno de los principales ejes de la gestión encabezada por el intendente Jaime Méndez.

La rendición de cuentas es el instrumento mediante el cual cada municipio detalla el origen de sus ingresos —provenientes de tasas, impuestos y coparticipación— y el destino de los fondos, que se aplican a obras, programas, proyectos y el funcionamiento de las distintas áreas del Estado local.

En el caso de San Miguel, el equilibrio fiscal se ha sostenido a lo largo del tiempo, lo que le permite afrontar con mayor solidez contextos económicos complejos y garantizar la continuidad de sus políticas públicas.

Cabe destacar que el Concejo Deliberante del distrito ya había aprobado esta rendición en mayo del año pasado, en una sesión en la que obtuvo 14 votos afirmativos, lo que reflejó un amplio respaldo al manejo de los recursos municipales.

Con esta nueva validación por parte del Tribunal de Cuentas, el Municipio reafirma su perfil de administración ordenada y transparente en el uso de los fondos públicos.