El handball de San Miguel entre los cuatro mejores del país

El equipo femenino juvenil de handball de la Municipalidad de San Miguel se metió entre los cuatro mejores del Torneo Nacional de Clubes Juveniles “A”, tras clasificar de manera invicta a las semifinales.

El certamen se disputa en la ciudad de San Martín, provincia de Mendoza, y reúne a los 16 mejores equipos del país en la categoría.

El conjunto sanmiguelino, integrado por 16 jugadoras y dirigido por Javier López, logró tres triunfos en la fase de grupos y luego venció a UNCuyo en los cuartos de final, asegurando así su lugar en la próxima instancia.

Como parte de su preparación, el equipo entrenó en el microestadio del Polideportivo Municipal Roberto Contini, recientemente renovado con piso de madera flotante, iluminación LED y una tribuna con capacidad para 500 personas. En este espacio también se desarrollan disciplinas como handball, vóley y newcom.

La semifinal se disputará este sábado 11, mientras que la final tendrá lugar el domingo 12. El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación al Torneo Sur Centro, competencia que reúne a clubes de toda Sudamérica.

Los vecinos interesados en practicar handball u otras actividades deportivas pueden acercarse a la Subsecretaría de Deportes, ubicada en la planta baja de la Municipalidad (Belgrano 1342), o comunicarse telefónicamente al 6091-7140, interno 6441.