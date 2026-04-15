Kicillof viaja a España para captar inversiones y concurrir a una cumbre internacional

El gobernador bonaerense partirá este miércoles a España con una agenda cargada de reuniones entre empresarios y presidentes de varios países. El mandatario buscará una nueva foto latinoamericana y progresista en tierras europeas. Proyección internacional y búsqueda de inversiones para la provincia de Buenos Aires.

El gobernador Axel Kicillof partirá este miércoles a España con una agenda cargada de reuniones con empresarios y presidentes de varios países. El viaje es una consecuencia de la invitación que hizo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez al dirigente para participar del foro Global Progressive Mobilisation. En dicho evento también estarán el presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros. Tras aceptar la propuesta, el mandatario amplió la agenda de actividades y agregó reuniones y presentaciones de su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

Será el viaje más largo del dirigente fuera de la provincia de Buenos Aires desde que asumió en 2019. Irá con una pequeña comitiva: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; su par de comunicación, Jesica Rey; y Cecilia Nicolini, diputada del Parlamento del Mercosur. Los dirigentes estarán tres días en España: uno en Madrid y dos en Barcelona. Kicillof mantendrá reuniones con CEOs españoles que tienen sus empresas radicadas en suelo bonaerense y buscará acercar nuevas inversiones. Además, el mandatario buscará una nueva foto con presidentes latinoamericanos en tierras europeas.

El día a día de Axel Kicillof en España

Este jueves, la comitiva bonaerense hará base en Madrid. Según detallaron desde Casa de Gobierno, al mediodía (7 hora argentina), el mandatario se reunirá con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, para fortalecer la cooperación institucional. Díaz es licenciada en Derecho, realizó diferentes cursos y posgrados en relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos. El encuentro será en la sede del ministerio, en Paseo de la Castellana, Madrid.

A las 15 horas (10 hora argentina), el Gobernador mantendrá diferentes reuniones con CEOs de empresas españolas, “muchos de los cuales ya tienen inversiones en la provincia de Buenos Aires”. En medio de la crisis que afronta el país, en donde cierra una empresa cada cuatro minutos, Kicillof planteará la posibilidad de “buscar fuentes de financiamiento alternativas y reforzar las inversiones actuales”.

Pasadas las 18 (13 hora argentina), el mandatario tendrá la tercera actividad de la jornada. Presentará su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, junto a Pablo Simón, un politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, a lo largo de la jornada dará notas a distintos medios de comunicación españoles, como el Diario.es, y Radio Cadena Ser Programa Hora 25, entre otros.