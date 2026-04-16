Kicillof levanta el perfil desde España: reuniones con empresarios y líderes internacionales

Con el objetivo de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires viene fortaleciendo su proyección. En ese marco, y en calidad de invitado a la Movilización Progresista Mundial, este jueves mantuvo una agenda de reuniones con empresarios y referentes internacionales durante su paso por Madrid.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está decidido a levantar el perfil para llegar competitivo al 2027. Aunque evita hablar de candidaturas, insiste en la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei. Mientras tiene el desafío de gestionar un distrito sin fondos producto de la asfixia presupuestaria nacional, el mandatario trabaja para consolidar su proyección política. En ese marco, este jueves 16 inició una agenda de actividades en Madrid, donde mantuvo reuniones con empresarios y referentes internacionales, mientras que el viernes y el sábado participará de la Movilización Progresista Mundial, invitado por el presidente español Pedro Sánchez.

La Movilización Progresista Mundial es una cumbre global que reunirá a dirigentes políticos, organizaciones y referentes globales en defensa de la paz y la democracia, en un claro contraste a lo que representan las derechas del mundo. El evento se llevará a cabo los días 17 y 18 de abril y contará con la presencia de líderes internacionales como el presidente de España, Pedro Sánchez; el de Brasil, Lula De Silva; de México, Claudia Scheinbaum; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro, entre otros. El Gobernador viajó acompañado del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey.

Durante la primera jornada se desarrollarán seminarios, paneles y talleres con ejes vinculados a la defensa de la democracia, la gobernanza económica, la transición digital, la acción climática, las migraciones y las estrategias de comunicación. Mientras que el 18 de abril tendrá lugar un acto público con intervenciones de líderes globales, orientado a sintetizar los debates y proyectar una agenda común. El encuentro contará con más de 60 ponentes, más de 25 sesiones y representación de alrededor de 40 países.

Instalado en Madrid, Kicillof ya mantuvo una reunión bilateral con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y participó de una reunión con inversores y empresarios. En el primer encuentro con Díaz, Kicillof transmitió un mensaje que marca un claro contraste con el rumbo de Javier Milei. Alertado por el avance la ultraderecha, describió “un mundo convulsionado” en donde “se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa”.

“Tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente”, resaltó. En ese sentido, planteó que “es fundamental explorar toda la potencialidad de la cooperación entre las regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”.

En cuanto a la reunión con empresarios, Kicillof destacó “la disposición”, al tiempo que se dedicó a hablar de la potencialidad la provincia: “Nosotros tenemos un régimen de promoción, de expansión del proceso productivo y laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión pero también trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos; y nos llevamos algunas consultas y pedidos al respecto para seguir trabajando”.

Desde su entorno detallaron a C5N que parte del objetivo es poder atraer nuevas inversiones en empresas ligadas a distintos rubros como lo tecnológico, lo energético y el sector alimenticio , sobre todo en el marco de una situación económica compleja para el distrito, donde denuncian que el gobierno de Javier Milei les quitó $22 billones. “Buscamos ampliar lo máximo que se pueda a la PBA como motor económico del país”, subrayan.



Además de estos encuentros, la gira por España también incluye el contacto con los medios españoles. El Gobernador ya brindó una entrevista a elDiario.es y también dialogará con la Cadena SER.

Por su parte, una delegación del PJ encabezada por Wado de Pedro, e instruida por Cristina Kirchner, también formará parte de la cumbre. A través de un comunicado, indicaron que los temas de preocupación son “la escalada belicista a nivel mundial, el industricidio y la crisis social que está provocando el modelo económico de Milei, la degradación institucional argentina y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”.

La comitiva está integrada por los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno, y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.