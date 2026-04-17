Se nos fue un amigo: Queda un asiento vacío en todos los asados

Falleció Miguel Guzmán, trabajador municipal de José C. Paz y referente gremial con una extensa trayectoria en la región. Guardamos tu recuerdo en nuestro corazón.

Una profunda tristeza atraviesa por estas horas a compañeros, amigos y al ámbito municipal tras conocerse el fallecimiento de Miguel Guzmán, trabajador de la Municipalidad de José C. Paz, donde se desempeñaba en el área de Rentas. Su recorrido laboral se remontaba a los tiempos del ex General Sarmiento, lo que lo convirtió en un referente con amplia experiencia dentro de la administración pública local.

Guzmán también tuvo un rol destacado en el ámbito gremial, integrando la Comisión Directiva del sindicato de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas como secretario de Organización, donde se destacó por su compromiso, su conocimiento y su vocación de trabajo grupal.

Quienes lo conocimos lo recordamos como un hombre íntegro, honesto y de fuertes convicciones, siempre dispuesto a escuchar y aportar su mirada con claridad. Su presencia también trascendía lo laboral: formaba parte del grupo “20 de Noviembre”, un espacio de encuentro entre compañeros donde compartimos asados, charlas de café y largas conversaciones sobre política, fútbol y recuerdos de otras épocas.

En esos encuentros, su ausencia será imposible de reemplazar. Su capacidad de escuchar primero y opinar después, con firmeza, pero también con respeto, era una de sus marcas personales, valorada por todos quienes compartimos esos momentos.

Su partida deja un vacío no solo en el ámbito laboral y gremial, sino también en lo humano, en esos espacios cotidianos donde construía y reforzaba vínculos desde la cercanía y la sencillez de una persona irrepetible.

Desde Aquí la Noticia enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos en este difícil momento.