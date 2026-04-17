Día Mundial de la Voz: por qué es fundamental prevenir y cuidar la salud vocal

Cada 16 de abril, se promueve el cuidado de la voz como herramienta esencial de comunicación. Profesionales del sistema de salud de Malvinas Argentinas remarcan la importancia de la prevención y los controles anuales. Las actividades incluyen evaluaciones, charlas y asesoramiento especializado.

En el Día Mundial de la Voz, el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Federico Abete llevó adelante una jornada de concientización destinada a visibilizar la importancia del cuidado vocal, especialmente en aquellas personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo.

“Queremos dar visualización a que todos quienes usan diariamente su voz tengan los cuidados necesarios para no tener problemas a futuro”, expresó Andrés Felipe Guerra Díaz, residente de cuarto año del servicio (MP 554721 – MN 182410).

Durante la jornada se realizaron evaluaciones de pacientes mediante estudios específicos, análisis de la voz y espacios de orientación. Además, se desarrollaron charlas informativas sobre hábitos saludables y cuidados vocales, con la participación de fonoaudiólogas que asesoraron de manera personalizada. La propuesta también incluyó la presencia de cantantes invitadas, sumando una mirada artística a la importancia del uso consciente de la voz. “Estos estudios los realizamos todos los días del año”, destacó Guerra Díaz.

Los especialistas coinciden en que la voz es una herramienta única que requiere atención y cuidado constante: “Es un instrumento que te diferencia, por eso no hay que hacer un mal uso de ella. Invitamos a realizar una revisión anual de las cuerdas vocales, especialmente quienes la utilizan de forma intensiva”, agregó el profesional, remarcando además que la hidratación es un aspecto fundamental para su buen funcionamiento.

Por su parte, el médico otorrinolaringólogo Ignacio Mintz (MN 129099 – MP 58452) subrayó que “cuidar la voz es para todos y la mejor herramienta siempre va a ser la prevención”. En ese sentido, recomendó prestar atención a cualquier cambio que se prolongue por más de diez días y realizar la consulta médica correspondiente. Asimismo, advirtió sobre factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol, vinculados a patologías malignas en las cuerdas vocales.

Finalmente, Mintz llevó tranquilidad al señalar que la detección precoz, especialmente en casos de cáncer de laringe, permite obtener excelentes resultados en la remisión de la enfermedad. “No hay que tener miedo, pero sí prestar atención a las señales del cuerpo”, afirmó.

El Servicio de Otorrinolaringología funciona las 24 horas y se accede a través de la Maternidad Municipal “Eva Duarte de Perón”, ingresando por el sector izquierdo. Allí, durante todo el año, se brinda atención, diagnóstico y seguimiento para el cuidado integral de la voz.