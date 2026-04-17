Nardini recibió a dirigentes nacionales y provinciales para analizar la actualidad del país

El encuentro reunió a referentes políticos con el objetivo de promover el diálogo y construir una agenda común de cara al futuro.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, recibió en su distrito al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, al senador provincial Carlos Kikuchi, al senador provincial (MC) Marcelo Daletto, junto con nuestro diputado provincial Luis Vivona.

Durante la reunión, los dirigentes intercambiaron miradas sobre la situación actual del país y la necesidad de fortalecer espacios de diálogo político.

Nardini destacó que el encuentro se dio en el marco de una relación de muchos años entre los participantes y remarcó “el compromiso por pensar una Argentina mejor”. En ese sentido, señaló que “para volver a tener un gobierno comprometido con la gente, es necesario que todos los sectores del peronismo puedan dialogar, integrarse y construir una mirada común”.

Asimismo, el jefe comunal subrayó la importancia del rol de la dirigencia: “Tenemos la responsabilidad de estar cerca de la sociedad, de representar a la Argentina del trabajo y la producción, y de hacernos cargo del momento que estamos atravesando”. Además, indicó que ese compromiso implica abordar temas como la educación, el desarrollo, el equilibrio fiscal y un proyecto de país con sentido federal.

Durante el encuentro, también se expuso el modelo de gestión local que se lleva adelante en Malvinas Argentinas. “Es una gestión ordenada, sin déficit fiscal, con responsabilidad en las cuentas y con una premisa clara: que cada número cierre sin perder de vista a la gente”, afirmó Nardini.

Por su parte, Vivona consideró que “encuentros como estos son necesarios en un momento donde la Argentina necesita menos divisiones” y destacó que “el desafío es reconstruir una mirada común a través del debate, la escucha y la búsqueda de acuerdos, incluso desde las diferencias”.

En esa línea, el legislador remarcó que “el peronismo tiene una enorme responsabilidad histórica en este proceso y debe volver a representar al trabajo, a la producción y a quienes todos los días impulsan el país”.

Finalmente, sostuvo que en el distrito “se viene demostrando que hay otro camino posible, con orden, planificación y responsabilidad, pero sin perder la cercanía con el vecino”, y concluyó: “Gestionar bien también es estar presente, escuchar y dar respuestas”.