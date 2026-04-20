Colación histórica en la Universidad de José C. Paz: nuevas generaciones de profesionales celebraron su egreso

La semana pasada culminó la serie de actos correspondientes a la XXVII Ceremonia de Colación en la Universidad Nacional de José C. Paz, donde se entregaron diplomas a egresadas y egresados de diversas carreras de grado y pregrado, en un emotivo encuentro que reunió a estudiantes, familias y autoridades.

Durante las jornadas, recibieron sus títulos quienes finalizaron la Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Gestión Gubernamental, Abogacía, Procuración —como título intermedio de la carrera de Derecho—, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual, Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico y Tecnicatura Universitaria en Tecnologías Industriales. También obtuvieron su diploma las y los Analistas en Sistemas, correspondiente al título intermedio de la Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la entrega de diplomas a las primeras egresadas y egresados del Profesorado Universitario de Educación Especial con orientación en personas ciegas y con disminución visual, junto a la primera cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Educación Profesional, marcando un hito en la historia académica de la institución.

Desde la organización destacaron que cada título representa una historia de esfuerzo, compromiso y superación, así como también un logro colectivo que involucra a docentes, familias y a toda la comunidad educativa. En ese sentido, remarcaron la importancia del acompañamiento de los seres queridos, quienes cumplen un rol fundamental en el recorrido académico de las y los estudiantes.

Finalmente, felicitaron a las y los graduados por este importante paso y les desearon éxito en la nueva etapa profesional, con la expectativa de que continúen vinculados a la vida institucional.