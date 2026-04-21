San Miguel avanza con la renovación de la avenida Senador Morón en Bella Vista

El municipio de San Miguel continúa con obras de infraestructura vial en la zona de Bella Vista, donde avanza la repavimentación de la avenida Senador Morón, en el tramo comprendido entre la avenida Riccheri y la calle Concejal Acosta.

Los trabajos incluyen además la renovación de las dársenas para colectivos sobre la avenida Riccheri, a la altura de la estación Bella Vista, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones para el transporte público y los usuarios.

En este marco, también se llevan adelante tareas de reparación y bacheo sobre Senador Morón, desde Concejal Acosta hasta la Ruta Nacional 8, lo que permitirá complementar la intervención integral en una de las arterias más transitadas del distrito.

Asimismo, está prevista la renovación de veredas a lo largo de la traza, en articulación con la empresa Dunlop, sumando mejoras al entorno urbano.

Estas obras buscan fortalecer la conectividad en un corredor clave que vincula las estaciones Bella Vista, perteneciente al Ferrocarril San Martín, y Capitán Lozano, del Ferrocarril Urquiza, favoreciendo la circulación diaria de vecinos y usuarios del transporte público.