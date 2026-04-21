El intendente Leo Nardini entregó la habilitación a la planta de Nevares CADASA en Tortuguitas, una empresa en expansión que emplea a casi 400 trabajadores, vecinos de Malvinas Argentinas y que contribuye al desarrollo productivo local con inversión constante en nuevas tecnologías.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, realizó la entrega de la habilitación a la empresa Nevares CADASA (Compañía Americana de Alimentos S.A.) acompañado por la secretaria de Gobierno Lic. María Luján Salgado y el secretario de Producción, Control y Desarrollo Local Dr. Jorge Cancio, en su planta de Tortuguitas.

El evento se realizó en la sala principal de la planta, donde las autoridades fueron recibidas por el Director de la compañía Hugo Romero, la Gerente General Laura Cohen, el Representante Legal y Apoderado Marcelo Parrón y el Delegado Gremial Gabriel Acuña. Posteriormente se llevó a cabo una recorrida por las distintas áreas productivas: almacenamiento de materia prima, línea de producción y depósito de producto final.

Fundada en 2001, Nevares se consolidó como una compañía integral de alimentos que emplea a casi 400 trabajadores, de los cuales el 75% son vecinos de Malvinas Argentinas. La planta de Tortuguitas creció de 3.000 metros cuadrados a 14.700 metros cuadrados, reflejando un proceso sostenido de expansión acompañado por inversión constante en nuevas tecnologías.

La empresa se ha diversificado con el objetivo de ofrecer productos de calidad a precios competitivos y accesibles para todos. Desde su comienzo de la mano de Hugo Romero padre, basó su producción en golosinas y alfajores reconocidos como Nevares, Genio, Fulbito, Mogy, Smack, Aires de Luján, entre otras; además de galletitas y los clásicos productos navideños. Con la caída del consumo de estos productos durante la pandemia, y ya bajo la conducción de sus hijos Julio C. Romero Bonomi y Hugo S. Romero Bonomi, se impulsó la expansión y diversificación hacia los panificados, lácteos y otros productos alimenticios, consolidando nuevas líneas de producción. Su crecimiento incluye plantas en Dolores y en Luján (Carlos Keen), fortaleciendo así su expansión territorial y productiva.

En el marco de la visita, el intendente Leo Nardini afirmó: “Estamos muy contentos de acompañar a las industrias que confían en Malvinas Argentinas. Nevares demuestra que con inversión y compromiso se generan puestos de trabajo genuinos y se fortalece nuestro polo industrial. El desarrollo local es posible cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos y generan dignidad para la población”.

La entrega de la habilitación reafirma el compromiso del Municipio con el desarrollo industrial y el polo productivo local, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar empleo, inversión y crecimiento en la comunidad.